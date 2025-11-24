Malgré le retour de Kawhi Leonard, les Clippers chutent à Cleveland

Bonne nouvelle pour les Clippers, Kawhi Leonard est bien de retour pour ce déplacement à Cleveland. Les premières minutes, sans être véritablement bonnes, sont d’ailleurs pour Los Angeles. Mais le souci c’est que James Harden, qui sort d’un match à 55 points, est peu inspiré et les Cavaliers imposent un rythme accéléré, que les Clippers détestent, et les Californiens sont alors dépassés (27-24).

Heureusement, Kawhi Leonard est bien dans sa rencontre. Il réalise un bon deuxième quart-temps, qui permet à son équipe de rester dans le match à la pause (59-52). Le retour des vestiaires appartient aux hommes de Kenny Atkinson, qui passent un 10-0. La réponse des Clippers porte un seul nom : Ivica Zubac. Le pivot domine près du cercle et a tous les ballons. Si bien qu’avec un 11-0, Los Angeles revient à un point.

Donovan Mitchell se charge de casser la dynamique des troupes de Tyronn Lue, qui manquent la fin de troisième quart-temps (92-79). Ça n’ira pas mieux en quatrième, puisque l’arrière lance plusieurs fois Evan Mobley au alley-oop et Cleveland peut logiquement s’imposer 120-105.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un coup d’accélérateur et c’était fait pour Cleveland. C’est le tournant du match. Après 35 minutes de jeu, les Clippers sont revenus à un point (77-76). Peut-être qu’il y a un coup à jouer. Mais Donovan Mitchell éteint rapidement les espoirs, avec deux paniers de suite et les Clippers, qui n’étaient revenus qu’avec les points de Zubac, cèdent rapidement.

– Le retour de Kawhi Leonard. Après dix matches manqués à cause d’une blessure à la cheville droite, l’ailier pouvait enfin rejouer. Il a sans doute fait peur à tout le monde en quittant le parquet après seulement trois minutes. Avant de revenir et de finalement faire un bon match, avec 20 points à 6/13 au shoot et 3 interceptions. Il manque logiquement de rythme, mais le double MVP des Finals n’a pas raté sa rencontre, contrairement à James Harden par exemple, et c’est déjà ça.

– Ivica Zubac, la seule « réaction » des Clippers. Ce qui est inquiétant avec cette équipe de Los Angeles, c’est qu’elle ne semble pas réagir quand ça va mal. Dans l’Ohio, elle n’a montré aucun sentiment de révolte. Il a seulement fallu que le pivot se montre en troisième quart-temps pour qu’ils reviennent. Il a sorti un énorme match (33 points et 18 rebonds), ce qui récompense ses nombreux efforts, mais jamais l’équipe n’a semblé pouvoir se nourrir de ça. C’est le calme plat et quand les Cavaliers ont décidé d’accélérer, aucune réponse n’a été apportée.