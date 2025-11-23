Le MVP de la nuit | Le récital de James Harden

On l’a senti déterminé cette semaine, mais James Harden n’avait pas encore été récompensé de ses efforts, notamment lors de deux courts revers concédés en « back-to-back » à Boston (-3) et à Philly (-2). Pour ne rien arranger, Derrick Jones Jr. a rejoint Bradley Beal à l’infirmerie jusqu’en 2026 à l’issue de la défaite au TD Garden. Mais c’est mal connaître « The Beard » que de penser qu’il allait baisser les bras.

Alors que ses Clippers restaient sur neuf revers en dix matchs, l’arrière a forcé la décision en sortant un match de référence. Ses 55 points à 17/26 au tir dont 10/16 à 3-points sont désormais inscrits au sommet des meilleurs scoreurs de l’histoire de la franchise californienne. Sa démonstration en premier quart-temps, débutée par un 3+1, en disait long sur son état d’esprit et sa détermination à mettre fin à la mauvaise série de sa formation.

Une fois dans le bon rythme, il a alors pu dérouler face à des Hornets dépassés, et a impliqué ses coéquipiers.

« Quand j’ai regardé en haut et que j’ai vu qu’il était à 26 points à la fin du premier quart-temps (27 en fait) », a répondu son coach Tyronn Lue au sujet du moment où il a compris que James Harden était en mode indestructible. « Je savais qu’il était en forme mais je ne savais pas à combien de points il en était dans le match. Offensivement, il nous a portés, et je trouve aussi qu’on a procédé de la bonne façon, en le trouvant à l’opposé et en le laissant dans ses zones de confort, en un-contre-un. Et puis je trouve qu’on y a cru. James a fait du super boulot avec ses coéquipiers, en faisant confiance dans ses passes, en croyant en nos gars pour faire les bons choix, ce qu’on a été en mesure de faire en deuxième mi-temps. C’était vraiment bon à voir. »

Seule la victoire comptait

Les Hornets étaient eux aussi dans l’urgence mais n’ont pas pu éviter un cinquième revers de suite malgré le retour de Brandon Miller et de bonnes choses en attaque. La défense sur James Harden a tout simplement été insuffisante.

« Bravo à lui, il a bien joué ce soir. On n’a probablement pas agi de la façon dont on aurait dû. On n’a pas été aussi près qu’on aurait dû l’être », a regretté le coach adverse Charles Lee. « Il nous a un peu fait la totale, sur les pick-and-roll au centre du terrain, on aurait pu être un peu meilleurs en réduisant les espaces pour qu’il sente quelqu’un qui pèse un peu mieux sur le joueur qui a le ballon, pour l’éloigner de son rythme au scoring. Dans certaines de nos prises à deux, on a aussi été un peu trop lents. Et puis bien sûr, ça te met la pression quand tu dois te démener quand tu n’as pas ce joueur en mesure de l’arrêter. »

Jamais très bavard dans ce genre de situations, James Harden est surtout apparu apaisé après le match, comme soulagé d’avoir enfin commencé à inverser la tendance, alors qu’il se murmure que Kawhi Leonard sera de la partie pour l’aider ce soir en « back-to-back » à Cleveland.

« On avait besoin de gagner. Quand on en est là, il faut juste gagner », a-t-il déclaré après la rencontre. « Le travail que j’accomplis individuellement, je le fais pour l’équipe tout entière. Je veux juste essayer de trouver des moyens de gagner des matchs. Ces derniers temps ont été durs pour nous, mais on continue de travailler, de pousser et de trouver des façons d’y arriver. Et ce sera comme ça chaque soir ».

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 LAC 14 35:47 44.0 38.2 91.3 0.6 5.6 6.2 8.6 1.9 1.0 3.9 0.5 26.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.