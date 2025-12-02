Le MVP de la nuit | Donovan Mitchell sonne la révolte

Les Cavaliers devaient quitter le mode pilote automatique, et c’est chose faite. Contre les Pacers lundi, Cleveland a mis fin à sa série de trois défaites, et peut en bonne partie remercier Donovan Mitchell. En patron, l’arrière a dominé et montré la voie, alors que la tension gagnait les rangs des Cavs dernièrement.

Le sophomore Jaylon Tyson avait pointé du doigt la nécessité pour les joueurs majeurs de donner le ton et l’énergie à toute l’équipe de l’Ohio. Message reçu par Donovan Mitchell. Avec deux rebonds offensifs captés après 75 secondes, le sextuple All-Star a affiché le niveau d’intensité qu’il fallait pour lancer les Cavaliers dans la rencontre.

« Je crois que Don’ était frustré hier soir (défaite 117-115 contre Boston) et c’est ce que les grands joueurs font » a réagi l’entraîneur Kenny Atkinson. « Je l’ai regardé et j’ai su en quelque sorte que nous n’allions pas perdre ce match. Il n’allait pas nous laisser perdre. »

Rapidement en tête 7-2 près deux minutes, puis de plus de dix points avant même la moitié du premier quart-temps, Cleveland a su prendre le match par le bon bout et se mettre à l’abri. Et si l’écart n’a cessé de grandir jusqu’à atteindre 21 longueurs, c’est en bonne partie grâce à Donovan Mitchell. L’ancien du Jazz s’est montré d’une grande régularité, répondant au défi toute la soirée durant : huit points dans le premier quart-temps, neuf dans le deuxième, puis dix dans le troisième. Et quand les Pacers sont revenus jusqu’à se montrer menaçants (90-96 dans la dernière minute du troisième acte), Donovan Mitchell a pris un peu plus le jeu à son compte.

Des paroles et des actes

Dans la finition, avec quelques très jolies arabesques dont il a le secret, comme à la distribution, « Spida » s’est comporté comme le « franchise player » qu’il est. Sept points et trois passes décisives en un peu plus de quatre minutes, et Cleveland pouvait de nouveau respirer (99-113). Donovan Mitchell termine avec 43 points à 16/27 au tir (son troisième match au-dessus des 40 points de la saison), 9 rebonds et 6 passes décisives.

Impressionnant, Donovan Mitchell n’en est pas rassasié ou apaisé pour autant. « Nous n’avons rien réglé ce soir » a-t-il asséné après le match. « Nous devons aller sur le terrain et continuer de jouer à ce niveau. Je ne veux pas manquer de respect aux Pacers, mais nous avons été là où nous sommes supposés être et ils ont beaucoup de talent, mais nous étions supposés gagner ce match. Est-ce qu’on peut le faire encore et encore ? Parce que nous ne l’avons pas fait, et nous devons le faire. Ce soir, c’était super, c’était cool. Mais nous devons recommencer. »

Des mots de leader, pour aller avec une prestation majeure. Cleveland espère désormais que ça dure, alors que les Cavaliers ne sont que sixièmes provisoires de l’Est après avoir survolé la conférence en saison régulière l’an passé.

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 19 34:19 50.3 39.1 83.3 0.8 4.0 4.8 5.5 2.4 1.5 3.4 0.3 29.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.