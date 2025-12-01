À Cleveland, l’énergie des titulaires pose question

Certes, les Cavaliers comptent leurs blessés actuellement mais la frustration monte dans l’Ohio, où les joueurs de Kenny Atkinson restent sur trois défaites consécutives et sont sortis du Top 6 à l’Est. Avec 12 victoires pour 9 défaites, Cleveland est ainsi très loin de ses temps de passage de la saison dernière…

Et c’est étonnamment le sophomore Jaylon Tyson qui tire la sonnette d’alarme après le revers face à Boston.

« Je pense simplement que nous sommes en mode pilote automatique », peste-t-il. « En tant qu’équipe, nous ne sommes pas assez motivés. Ce qui nous est arrivé l’année dernière se reproduit cette année. Nous nous faisons dominer sur le terrain. Nous nous faisons battre au rebond. C’est une question de ténacité, non ? C’est un thème récurrent, et c’est à nous de le résoudre. Nous avons trois des meilleurs joueurs de la NBA. Notre cinq de départ n’a rien à envier à personne en NBA. C’est l’une des équipes les plus talentueuses de la ligue. Mais le talent ne suffit pas pour remporter des titres. Ce sont tous les petits détails, la combativité, la soif de victoire… »

Les Cavs ne se rebiffent pas

Ces Cavaliers sont-ils trop « gentils » ? Après la défaite face aux Rockets, qui les avaient dominés physiquement, Kenny Atkinson avait ainsi avoué que son équipe n’était pas construite pour « ce genre de batailles »…

« Tout le monde veut s’améliorer, tout le monde veut gagner, tout le monde veut donner le meilleur de soi-même, mais pour l’instant, ce n’est pas le cas », reconnaît Evan Mobley, qui a compilé 27 points et 14 rebonds face aux Celtics. « Nous devons trouver un moyen d’y remédier. Honnêtement, la frustration peut aider, un peu. »

Cette fois, l’entraîneur a tout de même voulu se montrer rassurant, expliquant que « le ciel ne tombait pas » sur la tête de l’équipe, mais Jaylon Tyson répète que les titulaires (et les vétérans ?) doivent se secouer.

« C’est à nous tous de nous nourrir de leur énergie », conclut-il en parlant des remplaçants. « Comme l’a dit (Donovan Mitchell), ce ne devrait jamais être aux jeunes et aux ‘role players’ d’apporter de l’énergie à chaque fois, non ? Tout le monde doit apporter de l’énergie. Tout le monde doit se donner à fond. »