Desmond Bane place son nom à côté de celui de Tracy McGrady

Après avoir inscrit 37 points contre les Pistons, Desmond Bane a récidivé contre les Bulls, avec de nouveau 37 points à 12/17 au shoot. Surtout, avec 18 unités dans le dernier quart-temps, l’arrière du Magic a été décisif pour faire tomber Chicago.

« C’est un gagnant. Il trouve toujours un moyen de gagner. C’est un leader », lance Jamahl Mosley pour commenter la performance de son joueur, qui entre dans l’histoire de la franchise.

En effet, enchaîner deux matches de suite à 35 points n’est pas courant à Orlando. Seuls trois joueurs, et pas des moindres, avant Desmond Bane l’avaient fait : Tracy McGrady, Shaquille O’Neal, Anfernee Hardaway. La dernière fois, c’était en mars 2004, avec « T-Mac ».

« Je travaille chaque été pour devenir un joueur plus complet. Je suis encore loin du niveau que je veux atteindre. Mais j’ai le sentiment que mon jeu est à un stade où je peux avoir de l’impact de différentes manières », confie l’ancien des Grizzlies.

Contre les Bulls, son panier primé à moins de quatre minutes de la fin a donné l’avantage à Orlando, qui ne sera jamais lâché ensuite. Et ce n’est pas la première fois de la saison qu’il est décisif. On se souvient évidemment de son shoot au buzzer contre Portland mais même tout récemment contre Detroit, il a été important à la fin.

« C’est une évolution », remarque-t-il. « J’ai commencé à Memphis comme un joueur de catch-and-shoot puis, l’année où Ja Morant a été suspendu et a manqué beaucoup de matches, je me suis retrouvé dans des situations où on me demandait d’être décisif en fin de match. Pour dire la vérité, je n’ai pas été très bon à cet instant-là. J’ai appris de mes erreurs et je suis désormais à l’aise dans ces situations. »

Desmond Bane Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MEM 68 22:20 46.9 43.2 81.6 0.5 2.6 3.1 1.7 1.8 0.6 0.9 0.2 9.2 2021-22 MEM 76 29:49 46.1 43.6 90.3 0.6 3.8 4.4 2.7 2.6 1.2 1.5 0.4 18.2 2022-23 MEM 58 31:44 47.9 40.8 88.3 0.7 4.3 5.0 4.4 2.6 1.0 2.2 0.4 21.5 2023-24 MEM 42 34:21 46.4 38.1 87.0 0.9 3.5 4.4 5.5 2.9 1.0 2.7 0.5 23.7 2024-25 MEM 69 31:57 48.4 39.2 89.4 0.9 5.2 6.1 5.3 2.4 1.2 2.4 0.4 19.2 2025-26 ORL 20 32:42 44.1 31.6 92.6 1.3 3.3 4.5 4.5 3.2 0.8 2.3 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.