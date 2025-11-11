Desmond Bane, un « buzzer beater » fou et libérateur à plus d’un titre

Une marée humaine s'est soudainement abattue sur lui. Desmond Bane a dû patienter quelques secondes au sol avant d'être « libéré » par ses partenaires de jeu. Fous de joie, ces derniers entendaient célébrer comme il se doit la délivrance offerte par l'arrière dans ce match face aux Blazers.
« C’était difficile à réaliser vraiment, jusqu’à ce que tout commence à un peu ralentir dans ma tête. La fin de match a été très serrée, ça a été intense, et on avait vraiment besoin de ce panier », décrit le héros de la soirée côté Magic, à qui il a fallu du temps pour comprendre qu'il venait de convertir son premier « buzzer beater » en carrière.
Il restait deux secondes à jouer et les deux équipes étaient à égalité lorsque la remise en jeu a été effectuée. Le système avait été dessiné pour Paolo Banchero, très en réussite dans ce match (28 points à 10/18 aux tirs). Mais également auteur de plusieurs boulettes dans le final (lancers-francs, faute) qui auraient pu être fatales.
Bien pris par Deni Avdija, le leader du Magic n'a pas pu être servi. Alors Desmond Bane a bénéficié d'un écran de Wendell Carter Jr. pour se libérer, poser un dribble puis s'élever au-dessus des bras de Toumani Camara pour convertir un « fadeaway » très compliqué au buzzer.
« Le meilleur tir de la gagne que j’ai vu ici au Kia Center »
« Probablement le meilleur tir de la gagne que j’ai vu ici au Kia Center », lâche Paolo Banchero, estimant que son coéquipier lui a « sauvé la mise ». « C’est un immense joueur. Il est resté concentré tout le match. Coach (Jamahl Mosley) a mis en place une bonne action, avec plusieurs options, on a trouvé Desmond et il l’a transformé. »
Et ceci, alors que Desmond Bane était bien parti pour quitter la scène sur une mauvaise note à 3-points, comme c'est le cas depuis le début de la saison. L'arrière avait manqué ses cinq autres tentatives derrière l'arc auparavant, alimentant un triste pourcentage de réussite depuis la reprise à 29%. Bien loin de ses près de 41% en carrière.
Avec ce tir, selon Basketball-Reference, l'ancien membre des Grizzlies est devenu seulement le quatrième joueur de l’histoire du Magic à inscrire un panier à 3-points de la gagne au buzzer, rejoignant Cole Anthony (2021), Jameer Nelson (2011) et Hedo Turkoglu (2008). Le genre de tir susceptible de (re)lancer une saison.
« Je veux participer à la gagne. Des moments comme celui de ce soir aident vraiment à se sentir à l’aise dans une nouvelle situation », lâche-t-il. « Ça soude les équipes. Il faut ces moments tout au long de la saison. Les matchs serrés que tu gagnes, ceux que tu perds… Tout compte et ça mène à quelque chose de plus grand à long terme. »
|Desmond Bane
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2020-21
|MEM
|68
|22:20
|46.9
|43.2
|81.6
|0.5
|2.6
|3.1
|1.7
|1.8
|0.6
|0.9
|0.2
|9.2
|2021-22
|MEM
|76
|29:49
|46.1
|43.6
|90.3
|0.6
|3.8
|4.4
|2.7
|2.6
|1.2
|1.5
|0.4
|18.2
|2022-23
|MEM
|58
|31:44
|47.9
|40.8
|88.3
|0.7
|4.3
|5.0
|4.4
|2.6
|1.0
|2.2
|0.4
|21.5
|2023-24
|MEM
|42
|34:21
|46.4
|38.1
|87.0
|0.9
|3.5
|4.4
|5.5
|2.9
|1.0
|2.7
|0.5
|23.7
|2024-25
|MEM
|69
|31:57
|48.4
|39.2
|89.4
|0.9
|5.2
|6.1
|5.3
|2.4
|1.2
|2.4
|0.4
|19.2
|2025-26
|ORL
|11
|30:38
|43.7
|27.7
|87.1
|1.1
|3.0
|4.1
|4.4
|3.5
|0.5
|2.2
|0.4
|14.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.