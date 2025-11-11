Desmond Bane, un « buzzer beater » fou et libérateur à plus d’un titre

Une marée humaine s'est soudainement abattue sur lui. Desmond Bane a dû patienter quelques secondes au sol avant d'être « libéré » par ses partenaires de jeu. Fous de joie, ces derniers entendaient célébrer comme il se doit la délivrance offerte par l'arrière dans ce match face aux Blazers.

« C’était difficile à réaliser vraiment, jusqu’à ce que tout commence à un peu ralentir dans ma tête. La fin de match a été très serrée, ça a été intense, et on avait vraiment besoin de ce panier », décrit le héros de la soirée côté Magic, à qui il a fallu du temps pour comprendre qu'il venait de convertir son premier « buzzer beater » en carrière.

Il restait deux secondes à jouer et les deux équipes étaient à égalité lorsque la remise en jeu a été effectuée. Le système avait été dessiné pour Paolo Banchero, très en réussite dans ce match (28 points à 10/18 aux tirs). Mais également auteur de plusieurs boulettes dans le final (lancers-francs, faute) qui auraient pu être fatales.

Bien pris par Deni Avdija, le leader du Magic n'a pas pu être servi. Alors Desmond Bane a bénéficié d'un écran de Wendell Carter Jr. pour se libérer, poser un dribble puis s'élever au-dessus des bras de Toumani Camara pour convertir un « fadeaway » très compliqué au buzzer.

« Le meilleur tir de la gagne que j’ai vu ici au Kia Center »

« Probablement le meilleur tir de la gagne que j’ai vu ici au Kia Center », lâche Paolo Banchero, estimant que son coéquipier lui a « sauvé la mise ». « C’est un immense joueur. Il est resté concentré tout le match. Coach (Jamahl Mosley) a mis en place une bonne action, avec plusieurs options, on a trouvé Desmond et il l’a transformé. »

Et ceci, alors que Desmond Bane était bien parti pour quitter la scène sur une mauvaise note à 3-points, comme c'est le cas depuis le début de la saison. L'arrière avait manqué ses cinq autres tentatives derrière l'arc auparavant, alimentant un triste pourcentage de réussite depuis la reprise à 29%. Bien loin de ses près de 41% en carrière.

Avec ce tir, selon Basketball-Reference, l'ancien membre des Grizzlies est devenu seulement le quatrième joueur de l’histoire du Magic à inscrire un panier à 3-points de la gagne au buzzer, rejoignant Cole Anthony (2021), Jameer Nelson (2011) et Hedo Turkoglu (2008). Le genre de tir susceptible de (re)lancer une saison.

« Je veux participer à la gagne. Des moments comme celui de ce soir aident vraiment à se sentir à l’aise dans une nouvelle situation », lâche-t-il. « Ça soude les équipes. Il faut ces moments tout au long de la saison. Les matchs serrés que tu gagnes, ceux que tu perds… Tout compte et ça mène à quelque chose de plus grand à long terme. »

Desmond Bane Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MEM 68 22:20 46.9 43.2 81.6 0.5 2.6 3.1 1.7 1.8 0.6 0.9 0.2 9.2 2021-22 MEM 76 29:49 46.1 43.6 90.3 0.6 3.8 4.4 2.7 2.6 1.2 1.5 0.4 18.2 2022-23 MEM 58 31:44 47.9 40.8 88.3 0.7 4.3 5.0 4.4 2.6 1.0 2.2 0.4 21.5 2023-24 MEM 42 34:21 46.4 38.1 87.0 0.9 3.5 4.4 5.5 2.9 1.0 2.7 0.5 23.7 2024-25 MEM 69 31:57 48.4 39.2 89.4 0.9 5.2 6.1 5.3 2.4 1.2 2.4 0.4 19.2 2025-26 ORL 11 30:38 43.7 27.7 87.1 1.1 3.0 4.1 4.4 3.5 0.5 2.2 0.4 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.