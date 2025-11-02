Les soucis d’adresse perdurent pour Desmond Bane

Il n'a pris qu'un tir en première période : en première intention en transition à un bon mètre derrière la ligne à 3-points. Mais la tentative de Desmond Bane n'est pas rentrée. Il lui a fallu attendre le milieu du troisième quart-temps pour voir son compteur de paniers primés être débloqué.

La principale recrue estivale du Magic a connu une soirée compliquée sur le parquet des Wizards : seulement 5 points à 2/6 aux tirs, dont 1/3 de loin, avec 5 passes décisives et 2 interceptions en 20 minutes. Soit sa plus petite production depuis son arrivée en Floride.

Après sept matchs avec sa nouvelle équipe, l'arrière tourne à un peu moins 15 points de moyenne, avec 4 rebonds et 4 passes. Mais ses pourcentages d'adresse interrogent : avant sa sortie à Washington, le joueur de 27 ans affichait 42.5% de réussite, dont seulement 25% à 3-points. Autrement dit les bases de sa saison la plus maladroite.

« Tout au long de ma carrière dans cette ligue, j’ai été un shooteur à 40% à 3-points, donc ça fait juste partie du jeu », préférait-il minorer en amont du match face aux Wizards. 40.8% en carrière pour être précis, même s'il a perdu un peu en adresse ces dernières années, après deux premières saisons au-delà des 43%.

J’ai déjà connu plusieurs périodes comme ça

Le souci étant cette année, au-delà de cette maladresse, que les défenses adverses réussissent aussi à le forcer à s’éloigner de l'arc, ce qui l’a poussé soit à pénétrer dans la raquette, soit à trouver des coéquipiers libres. Conséquence, son volume de tirs tentés à 3-points est le moins important depuis son année rookie.

« C’est le genre de joueur qui représente une telle menace derrière la ligne à 3-points qu’il peut attaquer le panier, mais, à mon avis, l’une des raisons pour lesquelles nous l’avons recruté, c’est justement pour son adresse extérieure. On doit trouver des moyens de lui offrir des tirs plus ouverts et plus simples, plutôt que des tirs en sortie de dribble, même s’il peut faire les deux », analysait Wendell Carter Jr.

Bane estimait, lui, que son adresse allait revenir avec le temps. « Ça viendra. J’ai déjà connu plusieurs périodes comme ça. C’est le basket. Certains soirs, tu en marques beaucoup, et d’autres, seulement quelques-uns », relativisait l'ancien partenaire de « backcourt » de Ja Morant.

Et même s'il n'a pas encore l'influence escomptée dans le jeu, Jamahl Mosley remarque déjà que « son leadership, sa voix, sa communication avec ces gars sont fantastiques. Tout ce qu'il a fait avec ce groupe, avec ce niveau de dureté et de leadership, continue à rayonner à chaque match. Il assume énormément de responsabilités au niveau du tir. Il ouvre les choses pour tellement de monde. Il est tellement altruiste qu'il essaie de les trouver, car il sait exactement comment ils sont défendus. »

Ne manque plus qu'un soupçon d'adresse pour que cette association soit fructueuse.

Desmond Bane Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MEM 68 22 46.9 43.2 81.6 0.5 2.6 3.1 1.7 1.8 0.6 0.9 0.2 9.2 2021-22 MEM 76 30 46.1 43.6 90.3 0.6 3.8 4.4 2.7 2.6 1.2 1.5 0.4 18.2 2022-23 MEM 58 32 47.9 40.8 88.3 0.7 4.3 5.0 4.4 2.6 1.0 2.2 0.4 21.5 2023-24 MEM 42 34 46.4 38.1 87.0 0.9 3.5 4.4 5.5 2.9 1.0 2.7 0.5 23.7 2024-25 MEM 69 32 48.4 39.2 89.4 0.9 5.2 6.1 5.3 2.4 1.2 2.4 0.4 19.2 2025-26 ORL 7 30 41.9 25.8 94.1 1.4 2.6 4.0 3.7 3.6 0.4 2.3 0.3 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.