Desmond Bane explose pour se venger des Pistons

Parfois, ce sont les « hustle plays » qui font la différence. À Detroit, Desmond Bane l’a rappelé dans une fin de match au couteau, décisive pour pouvoir accéder aux quarts de finale de la NBA Cup.

Auteur de son meilleur match sous le maillot du Magic, l’arrière a terminé avec 37 points à 13/25 aux tirs dont 11/12 sur la ligne des lancers-francs. Il faut dire que l’ancien des Grizzlies semblait particulièrement motivé pour cette rencontre, alors qu’il a provoqué une perte de balle de Cade Cunningham à l’entame de la dernière minute, et qu’il est allé chercher deux rebonds offensifs dans la dernière minute.

Comment a-t-il trouvé son rythme dans ce duel face aux Pistons ? « Grâce à la motivation de jouer ce match », répond-il, marqué par la défaite à Detroit, fin octobre. « La dernière fois que nous les avons affrontés, nous étions encore en train de chercher nos marques en tant qu’équipe. Ils nous provoquaient et faisaient ce qu’ils font d’habitude. Nous voulions donc entrer sur le terrain et nous assurer que ce soit nous qui donnions le ton ce soir. »

De quoi rendre fier Jamahl Mosley, qui a apprécié l’attitude de son équipe dans le « money time » de la rencontre.

« Restez calmes », a expliqué le coach lors d’un temps-mort à ses joueurs, à quatre minutes de la fin, alors que Detroit venait de réussir un 10-0 pour revenir à égalité. « Il faut simplement gagner ces quatre dernières minutes. Gagnez cette mini-bataille dans le match avec ce qui fonctionne pour nous. Ils font un travail incroyable en défense, il n’est pas facile de trouver des duels avantageux contre eux. Mais nos gars ont trouvé des solutions. »

Et voilà Orlando non seulement en quart de finale de la NBA Cup, avec un derby à venir face au Heat avec l’avantage du terrain, mais également aux portes du Top 6 à l’Est, avec 12 victoires pour 8 défaites. Et surtout une bonne dynamique, malgré la blessure de Paolo Banchero, puisque le club reste sur 8 succès en 10 rencontres.

Desmond Bane Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MEM 68 22:20 46.9 43.2 81.6 0.5 2.6 3.1 1.7 1.8 0.6 0.9 0.2 9.2 2021-22 MEM 76 29:49 46.1 43.6 90.3 0.6 3.8 4.4 2.7 2.6 1.2 1.5 0.4 18.2 2022-23 MEM 58 31:44 47.9 40.8 88.3 0.7 4.3 5.0 4.4 2.6 1.0 2.2 0.4 21.5 2023-24 MEM 42 34:21 46.4 38.1 87.0 0.9 3.5 4.4 5.5 2.9 1.0 2.7 0.5 23.7 2024-25 MEM 69 31:57 48.4 39.2 89.4 0.9 5.2 6.1 5.3 2.4 1.2 2.4 0.4 19.2 2025-26 ORL 20 32:42 44.1 31.6 92.6 1.3 3.3 4.5 4.5 3.2 0.8 2.3 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.