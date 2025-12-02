La réussite d’Immanuel Quickley ne surprend pas Jalen Brunson

Quand il a été transféré chez les Raptors en décembre 2023, Immanuel Quickley ne rêvait que d’une chose : obtenir un statut de titulaire en NBA. Les Knicks, qui ont longtemps hésité à miser sur lui, n’étaient pas prêts à lui offrir ce poste, notamment car la présence de Jalen Brunson les en empêchait.

Quasiment deux ans plus tard, « IQ » a finalement obtenu gain de cause à Toronto, où il a re-signé pour 175 millions de dollars sur cinq ans en 2024, et « JB » prend aujourd’hui du plaisir à voir son ancien remplaçant franchir un cap ailleurs (quand il n’est pas blessé).

« C’est l’opportunité qu’il recherchait et il est en train de la saisir à fond » apprécie ainsi le meneur de New York. « Je n’ai que du respect pour lui. C’est mon gars. Notre relation est telle que l’on rivalise l’un contre l’autre quand on est sur le terrain, mais je serai toujours à fond derrière lui pour le soutenir. »

Opposés l’un à l’autre dimanche soir, dans la victoire des Knicks contre les Raptors, Immanuel Quickley (19 points, 8 passes) et Jalen Brunson (18 points, 7 passes, 6 rebonds) se retrouveront dans une semaine, pour une affiche encore plus importante : un quart de finale de NBA Cup.

Jalen Brunson se méfiera d’ailleurs grandement d’Immanuel Quickley (16 points, 6.3 passes, 4.6 rebonds et 1.2 interception), cet acharné de travail qui n’en finit pas de progresser au Canada.

« La façon dont il a travaillé sur son jeu depuis que je le connais, et même avant ça… Quand on entend parler de son éthique de travail et de tout le reste, rien ne me surprend le concernant. La façon dont il joue et ce qu’il est capable de faire, c’est vraiment génial » ajoute le double All-Star de New York.

Immanuel Quickley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NY 64 19:25 39.5 38.9 89.1 0.4 1.8 2.1 2.0 1.8 0.5 0.9 0.2 11.4 2021-22 NY 78 23:06 39.2 34.6 88.1 0.4 2.8 3.2 3.5 2.1 0.7 1.3 0.0 11.3 2022-23 NY 81 28:56 44.8 37.0 81.9 0.7 3.4 4.2 3.4 2.0 1.0 1.2 0.2 14.9 2023-24 NY 30 24:00 45.4 39.5 87.2 0.2 2.4 2.6 2.5 1.5 0.5 1.0 0.1 15.0 2023-24 TOR 38 33:17 42.2 39.5 84.1 0.3 4.5 4.8 6.8 2.0 0.9 1.8 0.2 18.6 2024-25 TOR 33 27:49 42.0 37.8 86.7 0.5 3.1 3.5 5.8 1.8 0.7 1.8 0.1 17.1 2025-26 TOR 21 32:14 45.2 36.9 72.2 0.4 4.1 4.6 6.3 2.2 1.2 1.7 0.0 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.