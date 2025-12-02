Jalen Williams est complètement fan d’Isaiah Joe

Quand on évoque les meilleurs shooteurs à 3-points de NBA, son nom n’est que trop rarement cité, mais Isaiah Joe fait pourtant partie de l’élite des snipers. Surtout quand on oriente la discussion sur ceux qui sortent du banc.

Avec un peu plus de 40% de réussite extérieure (en quasiment 5 tentatives), l’arrière du Thunder est une référence en la matière. Le genre de joueur capable de dynamiter un match sur de courtes séquences, et donc de le faire basculer, et c’est justement ce qui impressionne tout particulièrement Jalen Williams, son coéquipier.

« Pour moi, [l’aspect le plus sous-estimé chez lui], c’est le fait d’être là, sans savoir quand tu vas entrer en jeu et sans avoir shooté auparavant, mais que l’on s’attende quand même à ce qu’il réussisse son premier tir, après avoir couru, placé ses pieds correctement et en étant dans le corner, avec quatre secondes au chrono par exemple. Ça, c’est une compétence vraiment exceptionnelle et ce n’est pas une compétence que possèdent beaucoup de joueurs. Donc le fait de l’avoir dans notre équipe et qu’il en soit doté, c’est très spécial » l’encensait-il dimanche, après la victoire d’OKC à Portland, avec 15 points en 15 minutes d’Isaiah Joe.

Le « micro-ondes » dont tout le monde rêve

Parfait dans ce rôle de « micro-ondes », Isaiah Joe est comme un poisson dans l’eau au sein de l’effectif du Thunder et, en pleine confiance, il compile actuellement les meilleurs chiffres de sa carrière : 13.1 points de moyenne, en un peu moins de 24 minutes. Dans l’ombre, par exemple, d’Ajay Mitchell.

« Honnêtement, je pense que l’on prend sans doute ça pour acquis, mais quand il rate son tir, c’est en quelque sorte étrange, tu dois presque t’en persuader » ajoutait Jalen Williams, bluffé par son niveau. « Le fait de ne pas avoir joué [en début de saison] m’a vraiment permis de comprendre à quel point son job est extrêmement compliqué. Entrer en jeu et être attendu comme celui qui inscrit des paniers directement… Mais c’est pour ça qu’il est payé et il le fait en étant vraiment très efficace. »

Parmi les meilleurs rapports qualité/prix de la ligue (il avait prolongé pour 48 millions de dollars sur quatre ans en 2024), Isaiah Joe est un « role player » que tout le monde rêve d’avoir et, si OKC peut surmonter bien des épreuves, c’est notamment parce qu’il est toujours présent pour planter quelques tirs primés quand l’occasion se présente.

« Vraiment, c’est la chose la plus impressionnante chez lui. Évidemment, le fait d’aller chercher ses tirs est déjà compliqué, mais être capable d’entrer en jeu et de réussir de gros tirs… C’est énorme. Et c’est quelque chose que l’on prend peut-être pour acquis, mais que l’on apprécie beaucoup » concluait ainsi Jalen Williams.

Isaiah Joe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 41 9:20 36.1 36.8 75.0 0.1 0.7 0.9 0.5 0.8 0.3 0.3 0.1 3.7 2021-22 PHI 55 11:04 35.0 33.3 93.5 0.1 0.9 1.0 0.6 0.9 0.3 0.3 0.1 3.6 2022-23 OKC 73 19:07 44.1 40.9 82.0 0.4 2.0 2.4 1.2 1.4 0.7 0.5 0.1 9.5 2023-24 OKC 78 18:32 45.8 41.6 86.5 0.4 1.9 2.3 1.3 1.1 0.6 0.6 0.3 8.2 2024-25 OKC 74 21:41 44.0 41.2 82.1 0.6 2.1 2.6 1.6 1.5 0.6 0.5 0.1 10.2 2025-26 OKC 16 23:41 44.8 40.7 92.3 0.6 2.3 2.8 1.4 1.7 0.6 0.9 0.2 13.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.