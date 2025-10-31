Isaiah Joe, la touche d’adresse extérieure voulue par Mark Daigneault

Après une première tentative très courte, Isaiah Joe a corrigé le tir dès sa seconde opportunité. Son tir primé dans le corner bien équilibré en transition allait être suivi par un second à la fin du premier quart-temps face aux Wizards. L'arrière marquait ainsi son retour après avoir raté le début de saison de sa formation en raison d'une gêne au genou.

C'était le retour de « l'un des meilleurs shooteurs de la ligue », comme le dit Isaiah Hartenstein. « Ça aide beaucoup, en particulier pour mon jeu », livre l'intérieur en référence à la capacité à étirer le jeu de son coéquipier, qui lui ouvre des espaces à l'intérieur.

Isaiah Joe, c'est tout de même plus de 40% de réussite à 3-points en carrière, dont trois saisons de rang au-dessus de cette barre. Une valeur sûre dans l'exercice dont le champion en titre avait besoin au regard du faible niveau d'adresse affiché par l'équipe depuis la reprise. Une maladresse qui serait liée à la qualité des shoots.

« Notre part de tirs à 3-points de haute qualité est plus faible en ce moment que la saison dernière. Mais sur un échantillon de quatre matchs, on ne va pas surréagir à ça. On va évidemment en être conscients. Il faut faire attention à ne pas tirer de conclusions hâtives à partir d’un échantillon aussi petit, même si la qualité est un peu en baisse. C’est l’un des aspects que nous devons corriger et chercher à améliorer au fil de la saison », réclamait plus tôt dans la semaine Mark Daigneault.

Seuls les Pelicans sont plus maladroits de loin

Après six matchs, sa formation affiche un très médiocre 29.6% d'adresse derrière l'arc. Seuls les Pelicans font pire dans la ligue (27.9%). Le Thunder reste très loin de sa belle réussite affichée l'an dernier avec 37.4% (6e dans la ligue). Mais le retour d'Isaiah Joe, joueur le plus adroit de son équipe l'an dernier, est un facteur d'optimisme.

Surtout après sa sortie face aux Wizards : 20 points (7/12 aux tirs dont 5/9 de loin) et 6 rebonds en 24 minutes. Un boost certain, même si l'adresse collective a planché à 33% (16/49). « J'ai le meilleur groupe de gars autour de moi pour aider à intégrer mon jeu dès mon retour », livre le joueur de 26 ans, sur sa facilité à se remettre dans le rythme dans ce match.

Son coach a aussi apprécié alors que son équipe dispute six matchs en dix soirs. « Le retour d’Alex (Caruso) contre Sacramento a apporté de l’énergie ce soir-là, le retour de (Joe) aussi. Évidemment, il est tout de suite rentré dans le rythme. J’ai trouvé que le meilleur de ce qu’il a fait ce soir, c’était en défense et dans la circulation du ballon. Même s’il était bien parti offensivement, il a réalisé certaines des meilleures ‘extra pass' de la soirée », note Mark Daigneault.

Le technicien considère que son joueur « a fait le bon choix tout au long du match, il a pris les tirs quand ils se présentaient et a fait circuler le ballon. C’était un rappel de sa fonctionnalité et de combien il aide le système lorsqu’il est sur le terrain. »

Isaiah Joe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 41 9 36.1 36.8 75.0 0.1 0.7 0.9 0.5 0.8 0.3 0.3 0.1 3.7 2021-22 PHL 55 11 35.0 33.3 93.5 0.1 0.9 1.0 0.6 0.9 0.3 0.3 0.1 3.6 2022-23 OKC 73 19 44.1 40.9 82.0 0.4 2.0 2.4 1.2 1.4 0.7 0.5 0.1 9.5 2023-24 OKC 78 19 45.8 41.6 86.5 0.4 1.9 2.3 1.3 1.1 0.6 0.6 0.3 8.2 2024-25 OKC 74 22 44.0 41.2 82.1 0.6 2.1 2.6 1.6 1.5 0.6 0.5 0.1 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.