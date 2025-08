Isaiah Joe a encore du mal à réaliser…

C'est en qualité de champion NBA qu'Isaiah Joe a fait escale aux Philippines ces derniers jours pour découvrir un pays fou de basket. L'accueil a donc été à la hauteur de ce nouveau statut, et l'euphorie du titre remporté par le Thunder il y a deux mois était ainsi toujours un peu palpable.

L'arrière shooteur a confié qu'il était toujours sur son petit nuage et qu'il avait encore du mal à réaliser l'ampleur de l'accomplissement réalisé par OKC, sacré champion sur un Game 7 face à Indiana, au terme d'une progression linéaire et d'une saison globalement époustouflante.

“Je ressens encore les effets du titre. Honnêtement, il se passe toujours quelque chose qui m'en fait prendre conscience encore plus », a-t-il déclaré. “Rien que le fait d'être ici avec vous, de parler du titre, de l'été et de la saison, m'en fait prendre conscience de plus en plus (…). C'était vraiment énorme. Rien qu'en voyant la parade dans la ville. Il y avait près d'un million de personnes venues nous soutenir. Donc, pouvoir ramener le premier titre à OKC, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, et j'espère qu'on pourra en ramener d'autres”.

Symbole du succès de tout un groupe

L'occasion également pour lui de rappeler la recette qui a fait le succès de cette aventure sur le long terme : la cohésion du groupe et le fait que chacun a réussi à briller dans son rôle, des leaders jusqu'au dernier joueur de la rotation de Mark Daigneault. Isaiah Joe en est par ailleurs la parfaite illustration, en ayant répondu présent lorsqu'on a fait appel à lui, même pour cinq minutes certains soirs. A l'arrivée, il a livré sa meilleure saison en carrière.

« Il y a notre éthique de travail à tous les niveaux et le fait de comprendre que chacun joue un rôle dans notre succès”, a-t-il précisé. “Je pense que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup mieux que les autres équipes. On a une très bonne cohésion. On est proches aussi en dehors du terrain, ce qui nous aide à être performants quand on est sur le terrain. On peut se critiquer mutuellement, de manière respectueuse, et on sait comment réagir à ça, en tirer profit. Le fait de pouvoir faire ça et de nous être appuyé dessus tout au long de la saison nous a aidés lors des playoffs ».

Si Isaiah Joe prend le temps de savourer, son esprit de compétition n'en demeure pas moins aiguisé. L'objectif est clair, aller chercher un “back-to-back” avec tous les défis que la mission comporte.

“On doit être affamés, encore plus qu'on ne l'était la saison dernière. Je sais qu'on a une cible dans le dos. Personne ne veut nous voir enchaîner un deuxième titre. On doit donc adopter une mentalité “zéro à zéro”, en partant du principe que rien de ce qui s'est passé dans le passé ne puisse nous en empêcher. « On doit avoir un certain état d'esprit, être unis, être ensemble”, a-t-il conclu.

Isaiah Joe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 41 9 36.1 36.8 75.0 0.1 0.7 0.9 0.5 0.8 0.3 0.3 0.1 3.7 2021-22 PHL 55 11 35.0 33.3 93.5 0.1 0.9 1.0 0.6 0.9 0.3 0.3 0.1 3.6 2022-23 OKC 73 19 44.1 40.9 82.0 0.4 2.0 2.4 1.2 1.4 0.7 0.5 0.1 9.5 2023-24 OKC 78 19 45.8 41.6 86.5 0.4 1.9 2.3 1.3 1.1 0.6 0.6 0.3 8.2 2024-25 OKC 74 22 44.0 41.2 82.1 0.6 2.1 2.6 1.6 1.5 0.6 0.5 0.1 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.