Au Thunder, le « tueur » Ajay Mitchell n’en finit plus d’impressionner

Quand on lui a parlé en amont de la saison, Ajay Mitchell affichait le calme et la détermination qui lui ont permis de s’imposer rapidement dans la rotation d’une équipe pourtant très dense et solide.

Mais le Belge continue de brûler les étapes. En l’absence de Jalen Williams en début de saison, il s’est imposé comme un candidat très crédible au titre de meilleur 6e homme. Hier soir, à Portland, il a montré que le retour du All-Star n’était pas forcément un frein à son ascension, car il s’est encore montré précieux pour le Thunder.

Il a d’ailleurs été le meilleur marqueur d’Oklahoma City dans le quatrième quart-temps du match, avec 11 de ses 17 points dans l’ultime période. Sans oublier qu’il a aussi initié pas mal d’attaques…

« C’est un tueur », expliquait récemment Chet Holmgren. « Il est froid comme une lame … Évidemment, je ne souhaite à personne de se blesser, mais je suis heureux que cette opportunité (la blessure de Jalen Williams) se présente à lui, car il va en profiter. Nous allons avoir besoin de lui, et il va réaliser de grandes actions pour nous. »

Une solidité défensive qui ouvre beaucoup d’options

L’absence du lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander a ainsi encore plus vite responsabilisé Ajay Mitchell, qui a prouvé qu’il avait les épaules pour assumer ce rôle.

« Les équipes vont avoir un plan contre lui », assure Shai Gilgeous-Alexander au sujet des adversaires. « Et il va devoir trouver comment rester lui-même malgré ce plan de match. En général, plus vous avez d’armes à votre disposition, mieux c’est. Et il a tellement d’armes que peu importe ce que vous faites. Il montre simplement au monde entier que, match après match, vous pouvez le placer n’importe où, dans n’importe quelle formation. »

Et puis le joueur de 23 ans s’est également renforcé sur le plan physique durant l’été, ce qui l’aide aussi.

« C’est passé un peu inaperçu, vu la façon dont il marque », détaille son coach, Mark Daigneault, à propos de la défense d’Ajay Mitchell. « Cela a un impact énorme sur la façon dont on peut construire les groupes sur le terrain. On peut le faire jouer avec pratiquement n’importe qui, car il tient bien en défense. Et cela a un impact sur la capacité d’un joueur à jouer dans les matchs les plus importants de la saison. Il prouve qu’il est à la hauteur dans ce domaine également. Fondamentalement, sur un plan physique et compétitif. »

Ajay Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 OKC 36 16:35 49.5 38.3 82.9 0.5 1.4 1.9 1.8 1.9 0.7 0.8 0.1 6.5 2025-26 OKC 21 26:29 46.2 32.9 87.0 0.6 2.9 3.5 3.7 2.2 1.6 1.7 0.3 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.