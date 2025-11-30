Les courses aux trophées | Qui sera MIP, sixième homme ou défenseur de l’année ?

La NBA a repris ses droits depuis plus d’un mois, l’occasion de faire le point sur les courses pour les différents trophées. Du côté du MIP, Jalen Duren a une bonne tête de favori, pour le moment, mais cette course pourrait être haletante jusqu’à la fin de la saison. Même chose pour le trophée de meilleur sixième homme, où Jaime Jaquez Jr. a actuellement l’avantage sur la concurrence.

Du côté de la course au « Défenseur de l’Année », Victor Wembanyama est toujours le très grand favori, mais s’il continue de manquer des rencontres et qu’il finit avec moins de 65 matchs au compteur, il serait inéligible à cette distinction, et les cartes seraient alors totalement rebattues.

La course au MIP : la surprise Ryan Rollins

Jalen Duren est celui qui est, pour le moment, favori au titre de la meilleure progression. Il faut dire que le pivot des Pistons enchaîne les cartons avec une efficacité redoutable. Il a, par exemple, réalisé une sortie à 31 points et 15 rebonds à 12/13 au tir mi-novembre face aux Pacers, ce qui n’était plus arrivé depuis Dwight Howard, il y a 15 ans.

Pourtant, derrière lui, il y a peut-être le joueur le plus surprenant de ce début de saison, à savoir Ryan Rollins. Propulsé dans le cinq de départ des Bucks, il a multiplié les bonnes prestations avec une pointe à 32 points face aux Warriors de son ancien mentor, Stephen Curry.

Le Top 5 de BasketUSA

1 – Jalen Duren (Pistons)

Bilan : 16 victoires – 4 défaites – 1er à l’Est

Matchs : 17 disputés sur 20 possibles

Stats : 19.5 points, 11.8 rebonds, 2.0 passes

Stats la saison dernière : 11.8 points, 10.3 rebonds, 2.7 passes

2 – Ryan Rollins (Bucks)

Bilan : 9 victoires – 12 défaites – 11e à l’Est

Matchs : 21 disputés sur 21 possibles

Stats : 17.1 points, 4.1 rebonds, 5.9 passes

Stats la saison dernière : 6.2 points, 1.9 rebonds, 1.9 passes



3 – Deni Avdija (Blazers)

Bilan : 8 victoires – 11 défaites – 9e à l’Ouest

Matchs : 19 disputés sur 19 possibles

Stats : 25.5 points, 6.4 rebonds, 5.5 passes

Stats la saison dernière : 16.9 points, 7.3 rebonds, 3.9 passes

4 – Josh Giddey (Bulls)

Bilan : 9 victoires – 10 défaites – 10e à l’Est

Matchs : 17 disputés sur 19 possibles

Stats : 20.5 points, 10.0 rebonds, 9.3 passes

Stats la saison dernière : 14.6 points, 8.1 rebonds, 7.2 passes

5 – Keyonte George (Jazz)

Bilan : 6 victoires – 12 défaites – 11e à l’Ouest

Matchs : 18 disputés sur 18 possibles

Stats : 23.8 points, 4.1 rebonds, 7.1 passes

Stats la saison dernière : 16.8 points, 3.8 rebonds, 5.6 passes



Qui est votre MIP pour le moment ?

La course au meilleur sixième homme : il faut être plusieurs pour danser

Dans cette course au meilleur sixième homme, deux joueurs brillent dans des contextes bien différents. Il y a ainsi Ajay Mitchell qui tourne à 15.2 points, 3.4 passes et 3.7 de rebonds de moyenne, une production statistique similaire à ce qu’avait proposé James Harden lorsqu’il avait obtenu ce trophée en 2012. En théorie, le Belge pourrait être le grand favori à cette distinction, mais en Floride, il y a un joueur qui revit dans la nouvelle attaque du Heat : Jaime Jaquez Jr. Après une campagne sophomore compliquée, l’ailier va mieux en ce début de saison et multiplie les grosses prestations comme ce match face aux Hornets, fin octobre, où il avait mis 28 points avec un monstrueux +/- de +43 !

Le Top 5 de BasketUSA

1 – Jaime Jaquez Jr. (Heat)

Bilan : 13 victoires – 7 défaites – 4e à l’Est

Matchs : 19 disputés dont 19 en sortie de banc sur 20 possibles

Stats : 16.2 points, 6.3 rebonds, 5.3 passes

Pourcentages : 53% au tir, 21.9% à 3-points et 77% aux lancers



2 – Ajay Mitchell (Thunder)

Bilan : 19 victoires – 1 défaite – 1er à l’Ouest

Matchs : 20 disputés dont 15 en sortie de banc sur 20 possibles

Stats : 15.2 points, 3.4 rebonds, 3.7 passes

Pourcentages : 46% au tir, 33% à 3-points et 86% aux lancers

3 – Reed Sheppard (Rockets)

Bilan : 12 victoires – 4 défaites – 3e à l’Ouest

Matchs : 16 disputés dont 14 en sortie de banc sur 16 possibles

Stats : 14.3 points, 2.8 rebonds, 3.3 passes

Pourcentages : 49% au tir, 46% à 3-points et 71% aux lancers

4 – Quentin Grimes (Sixers)

Bilan : 10 victoires – 8 défaites – 8e à l’Est

Matchs : 18 disputés dont 15 en sortie de banc sur 18 possibles

Stats : 16.4 points, 3.4 rebonds, 4.3 passes

Pourcentages : 44% au tir, 36% à 3-points et 84% aux lancers

5 – Jerami Grant (Blazers)

Bilan : 8 victoires – 11 défaites – 9e à l’Ouest

Matchs : 18 disputés dont 12 en sortie de banc sur 19 possibles

Stats : 19.2 points, 3.5 rebonds, 2.4 passes

Pourcentages : 45% au tir, 40% à 3-points et 85% aux lancers



Qui est votre meilleur sixième homme pour le moment ?

Le trophée de Défenseur de l’Année : avec ou sans Victor Wembanyama ?

Après un mois de compétition, le favori pour être élu « Défenseur de l’Année » reste Victor Wembanyama, qui tourne à 3.6 contres de moyenne depuis le début de la saison. Sauf qu’il pourrait, encore une fois, voir le trophée lui filer entre les mains. La cause ? Une blessure au mollet qui pourrait le tenir encore éloigné des parquets jusqu’au mois de décembre. Si, pour le moment, il n’a raté que six matchs, il est possible qu’il finisse la saison avec moins de 65 rencontres au compteur et donc ne plus être éligible à ce trophée.

Derrière la star française, Chet Holmgren se placerait alors comme une solide alternative. L’intérieur d’OKC est le patron de la meilleure défense de la Ligue et il affiche notamment 1.4 contre de moyenne.

Pour fermer le podium, on retrouve Scottie Barnes. Toronto réalise un surprenant début de saison et semble s’installer dans le Top 3 de l’Est. Une performance rendue possible grâce à une solide défense, la quatrième de la ligue avec 110.8 points encaissés pour 100 possessions, portée par un Scottie Barnes sur les bases de sa meilleure saison en carrière. Il tourne à 1.6 contre de moyenne (record en carrière) et 1.4 interception, ce qui égale, pour le moment, son record en carrière établi la saison dernière.

Le Top 5 de BasketUSA

1 – Victor Wembanyama (Spurs)

Bilan : 13 victoires – 5 défaites – 5e à l’Ouest

Matchs : 12 disputés sur 18 possibles

Stats : 12.9 rebonds, 3.6 contres, 1.1 interception

2 – Chet Holmgren (Thunder)

Bilan : 19 victoires – 1 défaite – 1er à l’Ouest

Matchs : 16 disputés sur 20 possibles

Stats : 7.9 rebonds, 1.4 contre, 0.7 interception

3 – Scottie Barnes (Raptors)

Bilan : 14 victoires – 6 défaites – 2e à l’Est.

Matchs : 20 matchs joués sur 20 possibles

Stats : 8.1 rebonds, 1.6 contre, 1.5 interception

4 – Bam Adebayo (Heat)

Bilan : 13 victoires – 7 défaites – 4e à l’Est

Matchs : 14 disputés sur 20 possibles

Stats : 8.5 rebonds, 0.8 contres, 0.9 interception

5 – Evan Mobley (Cavaliers)

Bilan : 12 victoires – 8 défaites – 6e à l’Est

Matchs : 19 matchs disputés sur 20 possibles

Stats : 8.9 rebonds, 1.6 contre, 1.1 interception



Qui est votre Défenseur de l’Année pour le moment ?

