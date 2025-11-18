Le MVP de la nuit | Jalen Duren dans les pas de Dwight Howard

À la veille de son 22e anniversaire, Jalen Duren était de retour sur les parquets pour défier les Pacers, après avoir manqué les deux derniers matchs de son équipe à cause d’une entorse à la cheville. Dès la première mi-temps, l’intérieur de Detroit brille puisqu’il affiche déjà 18 points et 9 rebonds à 7/8 au tir avec notamment un « alley-oop » envoyé par Daniss Jenkins et conclu avec un « poster » sur Bennedict Mathurin.

« J’essaie simplement d’être agressif », explique Jalen Duren après la rencontre. « Je travaille sur mon jeu tous les jours et j’essaye de constamment m’améliorer. Je prends ce que la défense me donne sans rien forcer. Je joue juste mon jeu au maximum de mes capacités. »

Après la pause, Jalen Duren tente moins de tirs, mais il est plus efficace puisqu’il réussit l’intégralité de ses cinq shoots, tous dans la raquette à l’inverse de la première mi-temps où il a montré ses qualités balle en main avec un tir à mi-distance pris face à Jay Huff après un dribble entre les jambes et un dribble dans le dos.

Le #0 des Pistons finit ainsi sa soirée avec 31 points à 12/13 au tir, 15 rebonds et 3 passes pour aider son équipe à battre les Pacers et enchaîner ainsi un dixième succès consécutif alors que Cade Cunningham n’a pas joué depuis trois matchs et qu’Ausar Thompson a manqué les quatre dernières sorties de la franchise du Michigan.

Un monstre d'efficacité

« À la fin de la saison dernière, nous savions ce que nous attendions de lui et comment nous allions le faire progresser un maximum », confie JB Bickerstaff. « Du point de vue de l’organisation, nous avons décidé de continuer de développer nos jeunes et de leur donner un plan pour les voir progresser. JD a respecté ce plan et il a travaillé tout l’été pour être capable de faire ce qu’il fait aujourd’hui. »

Jalen Duren est devenu le premier joueur depuis Dwight Howard en février 2010 à réaliser un match à plus de 30 points et 10 rebonds avec au moins 90% de réussite au tir.

Ce n’est pas la première démonstration d’efficacité pour le jeune joueur des Pistons puisque dans la victoire face aux Mavericks en date du 1er novembre, il avait sorti un match à 33 points et 10 rebonds à 13/16 au tir.

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 11 29:00 64.7 80.8 4.5 7.5 12.0 1.6 3.4 1.1 2.5 1.2 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.