Le MVP de la nuit | Jalen Duren a changé de dimension

Sur toute la saison passée, Jalen Duren n'avait atteint la barre des 20 points qu'à quatre reprises. Après dix jours de saison régulière, et six matches, il l'a déjà fait trois fois… Mieux, cette nuit, l'intérieur des Pistons a signé sa meilleure perf' en carrière avec 33 points et 10 rebonds face aux Mavericks.

Dès les premières minutes, et alors que les Mavericks évoluaient sans Anthony Davis, on a compris que le jeune pivot allait dominer les débats. Meilleur marqueur du premier quart-temps, il termine ces douze premières minutes avec 10 points à 5/5 aux tirs, dont quatre dunks sur alley-oop.

« C’est un monstre. Il me rend meilleur… Il me facilite la vie… » témoigne Cade Cunningham, auteur de 18 passes ! « J’ai toujours dit que courir en contre-attaque avec JD et Ausar Thompson, c’est le job le plus facile du monde. »

Free agent à la fin de la saison

Si Anthony Davis n'était pas là, les Mavericks pouvaient compter sur le retour de Daniel Gafford pour le freiner, mais le pivot de Detroit a confirmé sa domination tout au long du match, punissant Dallas à coups de claquettes, de alley-oops et en affichant une belle complicité dans le pick-and-roll avec Cunningham.

À trois minutes de la fin, c'est justement Cade Cunningham qui sert Jalen Duren lancé plein axe pour un dunk en trailer, synonyme de record en carrière. Et c'est encore lui, cette fois aux lancers-francs, qui scelle un « money time » à sens unique. « Jalen a été phénoménal. Il a mis une pression constante sur le cercle, il a bien couru en transition, il a marqué de plusieurs manières différentes » souligne JB Bickerstaff. « Il a été actif au rebond offensif… Vraiment, il a dominé la raquette ce soir. »

A l'instar d'un Austin Reaves, Jalen Duren n'a pas décroché de prolongation cet été, mais s'il maintient un tel niveau de jeu, le pivot des Pistons pourrait toucher un très gros pactole en juillet, au moment de la « free agency ».