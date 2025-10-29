Jaime Jaquez Jr. et le Heat s’éclatent encore face aux Hornets

La mise à l'écart de Terry Rozier, suite à l'enquête du FBI sur ses performances truquées, ne perturbe pas le Heat. Car depuis que le meneur/arrière a été arrêté, la troupe d'Erik Spoelstra enchaîne les succès probants !

Pourtant, face aux Hornets, Miami devait toujours faire sans Tyler Herro, mais également sans Norman Powell. Ça n'a pas empêché les Floridiens de dérouler (144-117), même si LaMelo Ball (20 points à 6/18 au tir, 9 passes et 8 rebonds) et ses coéquipiers ont réussi à s'accrocher jusqu'au milieu du troisième quart-temps…

Sauf que Charlotte n'a finalement pas réussi à tenir le rythme imposé par le collectif adverse, Jaime Jaquez Jr. ayant retrouvé tout son impact avec 28 points, 5 passes et 4 rebonds en 28 minutes. Et un +/- monstrueux de +43 !

C'était trop pour une équipe privée de Brandon Miller et dont le banc a beaucoup souffert, à l'image d'un Tre Mann à 3/15 au tir. Difficile pour Moussa Diabaté (8 points) et Tidjane Salaün (3 points, 6 rebonds) de s'illustrer dans ces conditions, les Hornets ayant encore du travail pour développer l'identité défensive chère à Charles Lee.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Le Heat va-t-il réussir où les Grizzlies ont échoué ? L'an passé, Memphis avait surpris en réduisant drastiquement son utilisation de pick-and-roll, mais ça avait fini par frustrer Ja Morant et l'expérience avait été abandonnée. Les tests se passent désormais en Floride, où la troupe d'Erik Spoelstra a beaucoup diminué son utilisation des écrans pour miser sur le un-contre-un. Et ça fonctionne pour l'instant, avec des joueurs comme Jaime Jaquez Jr. qui en profitent pour se montrer, même si l'ailier nous a fait peur sur la réception d'un dunk…

– L'impact intéressant de Ryan Kalkbrenner. On pouvait avoir peur pour les Hornets à la vue de la faiblesse de leur secteur intérieur, sur le papier, au démarrage de la saison. Néanmoins, ce n'est pas le plus gros problème pour Charles Lee jusqu'à présent et c'est notamment dû au rookie Ryan Kalkbrenner, qui enchaîne les prestations sobres, mais efficaces. Sa taille et sa présence près du cercle font ainsi du bien à Charlotte.