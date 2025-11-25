« Flu Game », Kobe, Sabrina… Stephen Curry multiplie les clins d’oeil avec ses chaussures

« Free agent » sur le marché des chaussures après son départ d’Under Armour, Stephen Curry peut se permettre de porter ou jouer avec n’importe quel modèle de chaussures. On l’a ainsi vu avec des Kobe aux pieds sur le terrain, et cette nuit, il est arrivé au Chase Center avec les Air Jordan 12 portées par Michael Jordan lors du « Flu Game ».

A l’échauffement, il avait opté pour des Air Jordan 14, portées par ce même Michael Jordan pour son « Final Shot ». Deux modèles portés par « Son Altesse » face au Jazz, l’adversaire des Warriors !

Et en match ? Pas de Kobe, mais la Sabrina 3, l’un des modèles les plus populaires.

Rendre hommage aux légendes de ce sport

« C’est plutôt sympa de comprendre l’histoire du basket et les thématiques autour de certaines équipes contre lesquelles on joue, » a expliqué Stephen Curry aux journalistes après la victoire des Warriors. « Alors j’ai sorti les ‘Flu Game’ et les ‘Final Shot’. Et ensuite j’ai joué avec les Sabrina 3… L’idée, c’est un peu de maintenir tout le monde en alerte. J’essaie de profiter de bons produits, mais c’est surtout pour le plaisir, encore une fois, pour rendre hommage à certaines époques, à des moments du sport, à des athlètes actuels qui font de grandes choses, et juste m’amuser avec ça. »

Quant à ce choix de la Sabrina 3, il ne savait pas que Sabrina Ionescu serait dans la salle ce lundi soir, et il assure que c’est presque un hasard.

« Nous avons une longue histoire commune, elle est originaire de la Baie de San Francisco, et évidemment je suis sa carrière, » a rappelé Stephen Curry aux journalistes. « Quand elle a quitté la fac’, j’avais essayé de la faire venir chez Curry Brand. Mais c’est difficile de convaincre une Oregon Duck de quitter Nike. Mais c’était cool… Ce soir, c’était un peu une coïncidence — je ne savais pas qu’elle serait là avant hier — et j’avais juste une paire de chaussures, et c’était un super moment. Elle fait des choses incroyables, c’est une championne, et c’est un honneur de saluer une autre athlète de la région de la Baie qui accomplit des choses remarquables. »