Stephen Curry s’affiche déjà avec des Kobe aux pieds

Stephen Curry n'a pas traîné. Au lendemain de l'annonce surprise de la fin de collaboration entre Curry Brand, et Under Armour, le meneur des Warriors a fait une première infidélité à sa propre marque. Il s'est ainsi échauffé vendredi avant le match contre les Spurs avec une paire de Nike Kobe 6. Il a ensuite repris ses habituelles Curry 12 pour la rencontre, et cela lui a réussi avec un match sensationnel dans la victoire de Golden State.

Faut-il voir dans cet entraînement avec la virgule aux pieds un message quant à son futur équipementier ? Stephen Curry a (pour le moment) écarté cette option, insistant sur sa qualité de « free agent ». « C'est un nouveau départ » a-t-il résumé. Avant d'expliciter son choix du soir et cette Kobe 6 coloris Mambacita Sweet 16, hommage à Gigi, la fille de l'ancienne gloire de Lakers elle aussi tragiquement décédée dans l'accident d'hélicoptère du 26 janvier 2020.

Stephen Curry just kicked off his sneaker free agency with the “Mambacita” Nike Kobe 6. : @Sean_Daniel01 pic.twitter.com/y0IyFxyXSC — SLAM Kicks (@SLAMKicks) November 15, 2025

« Tout d'abord, je sais que cela fait bizarre de me voir porter autre chose que mes propres chaussures » a souri Stephen Curry en conférence de presse. « Mais c'était simplement pour ce que Kobe représentait. J'ai déjà beaucoup parlé de Kobe, et cette paire-là, je pense qu'elle parle d'elle-même et ce qu'elle signifie. Je voulais profiter de ce moment et lui rendre hommage. Je crois que cela m'a donné une bonne énergie ce soir. »

Il va chercher chaussure à son pied avant les matchs

Et pour cause, avec un match à 49 points face à De'Aaron Fox, l'autre tête de gondole de Curry Brand.

« C'était simplement dans le meilleur intérêt des deux parties, vous savez » a expliqué la star des Warriors au sujet de cette fin brutale avec Under Armour. « L'industrie de la sneaker est difficile, les choses changent avec le temps, jusqu'à ce que vous donniez votre maximum pour créer quelque chose de durable. C'est un peu décevant cependant de voir comment les choses ont tourné par rapport à ce que Curry Brand a été ces cinq dernières années. Mais c'est la bonne chose pour tout le monde. »

Et il va falloir s'attendre à d'autres surprises dans un avenir proche pour Stephen Curry. Le double MVP compte continuer ses essais chaussures dans les prochaines semaines tout en portant ses Curry 12 durant les matchs.

« Ce qu'il y a de bien dans cette situation, c'est que j'aime ma chaussure quand je joue. C'est pour cela que je les ai remises, et c'est pour cela que je dessine les chaussures que je porte depuis si longtemps. Je vais m'amuser avec ça et rester ouvert à quelle opportunité pourrait être la bonne. Mais je vais essayer un peu de tout. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 10 30:18 45.3 36.9 93.5 0.2 3.3 3.5 3.9 2.2 1.5 2.5 0.5 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.