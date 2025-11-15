Le MVP de la nuit | En état de grâce, Stephen Curry égale Michael Jordan

Les Spurs ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus… Après avoir encaissé 46 points mercredi de la part de Stephen Curry, les voilà qui en encaissent 49 ce vendredi soir. L'issue est la même : une défaite dans les derniers instants, preuve que les partenaires de Victor Wembanyama ont encore beaucoup à apprendre.

Quant à Stephen Curry, qui inscrit les deux lancers-francs de la gagne dans un brouhaha incroyable, il termine cette rencontre de NBA Cup avec 49 points à 16 sur 26 aux tirs, dont 9 sur 17 à 3-points. Son 8 sur 8 aux lancers-francs est décisif, et à le voir chambrer et motiver le public avant de tirer ses deux derniers lancers, on sait qu'il est au meilleur de sa forme.

Le plaisir de jouer dans un système unique

« Je suis privilégié de pouvoir continuer à jouer à ce niveau, et la longévité, c’est plaisant » répond-il sur Prime Video. « La compétition, les duels avec les jeunes stars, ça fait ressortir le meilleur de toi. Alors j’essaie juste de garder mon énergie toute la soirée. Tu regardes le score, tu comprends le momentum, tu veux juste rester au contact. Et dans les quatre dernières minutes, tout le monde va regarder ma ligne de stats, mais Brandin, Draymond, Jimmy, Gary ont mis de gros shoots. Ce sont ces détails d'un basket qui gagne qui nous permettent de célébrer une victoire difficile comme celle-ci. »

Au passage, Stephen Curry égale Michael Jordan pour le plus grand nombre de matchs à 40 points et plus (44) pour un joueur de 30 ans et plus. Vu sa forme actuelle, il devrait bientôt le dépasser, et à 37 ans, comme LeBron James au même âge, il semble inoxydable. Même si les Warriors ont connu de gros trous d'air ces dernières semaines, Stephen Curry est heureux du basket pratiqué.

« Qui n’a pas subi une lourde défaite contre OKC en ce moment ? »

« On a construit un système depuis une décennie et il est unique. J’adore bouger, créer de l’attention loin du ballon. Et si je prends feu puis que cette attention crée des tirs ouverts, c’est là qu’on est à notre meilleur » estime-t-il. « Je change de côté, les gars posent des écrans, on obtient des décalages, deux défenseurs viennent sur moi… C’est comme ça que GP a eu ce 3-points en fin de match : deux gars sont venus sur moi et j’ai pu lui remettre. Draymond m’a trouvé sur une coupe pour un lay-up en fin de match aussi. Tu ne sais jamais d’où ça va venir, mais Coach Kerr dit toujours que la balle a de l’énergie et qu’elle va trouver le bon gars si tout le monde joue juste. Et on l'a bien fait sur les deux derniers matchs. »

Et quand on l'interroge sur la fessée reçue au Thunder, et les critiques de Draymond Green, il sourit.

« Déjà, qui n’a pas subi une lourde défaite contre OKC en ce moment ? » demande-t-il. « Il faut savoir prendre de la hauteur. On en est à 14 matchs, ce sont les champions, ils jouent avec confiance. La saison est longue et il faut tourner vite la page. Tout le monde dans le vestiaire le sait, il y a 82 matchs, ça n’arrête pas, ça continue encore et encore. Tu dois prendre tes responsabilités, évaluer où tu en es sans perdre confiance, parce qu’en 48 heures tu es de retour sur le terrain. On a de l’expérience, on sait ce qu’on doit faire. Mais est-ce qu’on va le faire ? »

