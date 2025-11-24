Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Kings prêts à faire exploser leur effectif ?

Publié le 24/11/2025 à 8:45 Twitter Facebook

Il pourrait vite y avoir du mouvement à Sacramento, puisque les Kings seraient prêts à écouter les offres pour tous leurs joueurs. À l’exception de Keegan Murray et Nique Clifford.

sacramento kingsAuteurs d’un début de saison décevant, pour ne pas dire catastrophique, les Kings ne savent plus vraiment dans quelle direction ils avancent et, d’après Jake Fischer dans The Stein Line, ils seraient maintenant « disposés à écouter les offres » concernant les joueurs de leur effectif. « En particulier leurs vétérans ».

On imagine donc que des éléments comme Domantas Sabonis (actuellement blessé), Zach LaVine et DeMar DeRozan, voire Malik Monk et Dennis Schröder, pourraient rapidement quitter le navire californien…

Néanmoins, toujours d’après Jake Fischer, c’est bien Keon Ellis qui aurait la cote chez les autres équipes, avec même « plus de la moitié de la ligue » qui aurait déjà contacté les dirigeants de Sacramento à son sujet.

Une longue reconstruction s’annonce…

La tâche s’annonce ainsi ardue pour Scott Perry, nommé GM des Kings il y a quelques mois et qui disait surtout vouloir créer une identité forte en arrivant au sein de la franchise, encore qualifiée en playoffs en 2023, sous Mike Brown et avec De’Aaron Fox.

« Il comprend, de façon assez réaliste, qu’il doit entreprendre une reconstruction sur plusieurs années, plutôt que d’essayer de bricoler une équipe, courageuse et capable d’aller en playoffs, à partir des cendres de l’époque Beam Team » ajoute d’ailleurs Jake Fischer, à propos du dirigeant californien.

Dans l’idéal, Sacramento aimerait s’appuyer sur Keegan Murray et son rookie Nique Clifford pour la suite, mais la base de jeunes des Kings n’est pas très fournie (Devin Carter ou Maxime Raynaud) et cela annonce, en l’état, une lente et difficile reconstruction. Heureusement, la franchise possède ses premier et second tours de Draft en 2026.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Zach Lavine 15 33:36 50.7 39.8 89.3 0.2 3.1 3.3 2.3 2.3 0.7 0.1 2.3 21.4
Demar Derozan 17 32:46 49.5 36.1 87.7 0.6 2.7 3.3 3.6 1.1 1.2 0.2 2.1 17.9
Domantas Sabonis 11 33:11 51.0 20.0 72.5 3.4 8.9 12.3 3.7 2.5 1.2 0.2 4.0 17.2
Keegan Murray 2 34:30 44.4 28.6 100.0 0.5 3.5 4.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 15.0
Russell Westbrook 17 28:11 44.4 38.9 63.3 1.6 5.2 6.9 6.5 3.1 1.1 0.2 2.4 14.1
Dennis Schröder 17 29:28 40.2 33.8 76.9 0.4 3.2 3.6 5.8 2.0 0.9 0.2 1.9 12.8
Malik Monk 14 23:51 44.7 43.3 88.0 0.4 1.4 1.7 2.1 0.9 0.9 0.4 1.8 12.4
Keon Ellis 16 18:04 44.0 42.4 70.0 0.3 1.3 1.6 0.6 0.4 1.3 0.3 2.1 6.6
Drew Eubanks 17 16:11 64.4 50.0 51.5 0.6 2.3 2.9 0.3 1.0 0.6 0.9 1.6 6.6
Precious Achiuwa 10 19:06 54.0 9.1 55.6 1.7 3.0 4.7 1.0 0.5 0.7 0.3 1.3 6.5
Doug Mcdermott 1 8:00 66.7 66.7 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0
Maxime Raynaud 9 13:33 51.2 20.0 88.9 0.8 2.8 3.6 0.7 0.7 0.3 0.3 1.4 5.7
Nique Clifford 13 17:37 35.7 30.8 64.3 0.6 2.0 2.6 2.0 0.7 0.5 0.3 2.2 4.4
Devin Carter 8 8:08 23.8 18.2 100.0 0.4 1.1 1.5 1.1 0.8 0.8 0.1 1.0 2.1
Daeqwon Plowden 1 14:00 20.0 0.0 0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Dario šarić 3 9:20 20.0 50.0 100.0 0.3 1.3 1.7 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 1.7
Dylan Cardwell 3 11:00 33.3 0.0 50.0 0.7 1.0 1.7 0.0 0.7 0.7 1.0 3.3 1.7
Isaac Jones 3 5:40 50.0 0.0 50.0 0.7 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 1.3 1.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Florian Benfaid
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Sacramento Kings en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes