Les Kings prêts à faire exploser leur effectif ?

Auteurs d’un début de saison décevant, pour ne pas dire catastrophique, les Kings ne savent plus vraiment dans quelle direction ils avancent et, d’après Jake Fischer dans The Stein Line, ils seraient maintenant « disposés à écouter les offres » concernant les joueurs de leur effectif. « En particulier leurs vétérans ».

On imagine donc que des éléments comme Domantas Sabonis (actuellement blessé), Zach LaVine et DeMar DeRozan, voire Malik Monk et Dennis Schröder, pourraient rapidement quitter le navire californien…

Néanmoins, toujours d’après Jake Fischer, c’est bien Keon Ellis qui aurait la cote chez les autres équipes, avec même « plus de la moitié de la ligue » qui aurait déjà contacté les dirigeants de Sacramento à son sujet.

Une longue reconstruction s’annonce…

La tâche s’annonce ainsi ardue pour Scott Perry, nommé GM des Kings il y a quelques mois et qui disait surtout vouloir créer une identité forte en arrivant au sein de la franchise, encore qualifiée en playoffs en 2023, sous Mike Brown et avec De’Aaron Fox.

« Il comprend, de façon assez réaliste, qu’il doit entreprendre une reconstruction sur plusieurs années, plutôt que d’essayer de bricoler une équipe, courageuse et capable d’aller en playoffs, à partir des cendres de l’époque Beam Team » ajoute d’ailleurs Jake Fischer, à propos du dirigeant californien.

Dans l’idéal, Sacramento aimerait s’appuyer sur Keegan Murray et son rookie Nique Clifford pour la suite, mais la base de jeunes des Kings n’est pas très fournie (Devin Carter ou Maxime Raynaud) et cela annonce, en l’état, une lente et difficile reconstruction. Heureusement, la franchise possède ses premier et second tours de Draft en 2026.