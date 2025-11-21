Après leur pire entame de saison, les Kings ne savent plus à quoi se raccrocher

« Dans un état de merde. » Voilà ce que répond DeMar DeRozan sur la situation actuelle des Kings sur le plan émotionnel. Le vétéran ne peux plus prendre de pincettes au regard du début de saison catastrophique de sa formation. « Personne n’a envie de perdre comme on est en train de perdre », poursuit-il.

Il s’exprime à l’issue de la défaite la plus embarrassante de la saison des Kings. Sur le parquet des Grizzlies, une autre équipe mal en point de l’Ouest, pourtant privée de Ja Morant et Jaren Jackson Jr, les Californiens ont sombré : une défaite de 41 points (137-96).

Il s’agit d’un huitième revers de suite (à chaque fois avec au moins 13 points de retard) pour alimenter un terrible bilan à 3 victoires pour 13 défaites. Soit la pire entame de saison régulière de la franchise après 16 rencontres…

« Parfois, quand tu es dans le grand bain, c’est difficile d’entendre quoi que ce soit. Tu essaies juste de nager pour t’en sortir, d’une manière ou d’une autre. Je suis assez sûr que tout est remis en question quand tu es dans une situation comme celle dans laquelle nous sommes maintenant », explique encore DeMar DeRozan, sous-entendant que la formation pourrait être remaniée en profondeur dans les semaines à venir.

Ce dernier n’a quasiment pas existé dans ce match. Mobilisé pour seulement 15 minutes, il s’est contenté de 7 points. Hormis Zach LaVine qui a alimenté le « scoring » avec ses 26 points, aucun autre titulaire n’a vraiment eu d’impact. Si bien que dans sa conférence de presse, Doug Christie peine à ne pas viser ses joueurs d’expérience.

Les vétérans visés

« On en a beaucoup (des vétérans), mais lors des back-to-backs et dans différentes situations, ils doivent montrer l’exemple. C’est aussi mon travail de m’assurer que nous sommes prêts à jouer », note le coach qui s’est au moins réjoui de voir Keegan Murray (11 points) reprendre la compétition en sortie de banc.

Beaucoup plus mesuré dans sa prise de parole que ces derniers jours, le technicien des Kings tente bien de se raccrocher à la défaite de la veille, sur le parquet du champion en titre. Un revers au cours duquel sa troupe n’a pas démérité, en restant longtemps dans la partie, même si on a bien senti que le Thunder en avait sous le pied.

« Si vous regardez le match contre les champions dans le premier quart-temps, retournez voir ça. Tout le monde était physique, mettait les mains, et tout ce dont on parle défensivement, ça, c’était il y a 24 heures. Donc on revient là-dessus, et que ce soit un manque de concentration ou quoi que ce soit, on doit rester fidèle à ce qu’il faut faire », retient Doug Christie qui insiste logiquement sur la dimension défensive.

Avec 120.7 points encaissés sur 100 possessions, sa formation, qui vient en plus de ça de perdre Domantas Sabonis, est la 4e pire défense du championnat. L’important, pour lui, c’est la constance dans l’effort, qui manque.

Quant à son changement de ton par rapport à ces derniers jours, le coach s’explique : « Ils connaissent le message. Ce que je vous dis à vous n’est pas forcément ce que je leur ai dit, mais vous n’êtes pas dans le vestiaire, donc ce n’est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde. On sait que Domas est absent, que Keegan revient tout juste. […] Ce n’est pas une excuse. C’est juste la réalité de la situation. »