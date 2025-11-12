Doug Christie s’adresse aux « haters » et promet du changement aux Kings

Il a frappé deux fois sur la table avec ses deux mains en signe de motivation. Puis Doug Christie a filé rejoindre ses joueurs qui s'apprêtaient à défier les Nuggets. En s'introduisant par son nom complet, « Douglas Dale Christie », le coach californien venait de signer une conférence de presse d'avant-match de deux minutes, sans prendre de question, où sa fierté a parlé.

« Le changement, c’est dur. Vraiment dur. Mais comprenez – et on le comprend – on n’y est pas encore. Mais on va bosser comme des dingues. On va y arriver. Et ça va secouer. Parce que le changement, ça secoue toujours. Alors accrochez-vous. Pour les vrais, accrochez-vous bien », prévient alors le coach en visant les fans de longue date.

Une déclaration qui pourrait avoir lieu en réaction aux rumeurs selon lesquelles les Kings seraient prêts à entamer une reconstruction complète et à se séparer d'éléments majeurs comme Domantas Sabonis, Zach LaVine et DeMar DeRozan.

Et ceci alors que l'équipe basée à Sacramento connaît un début d'exercice encore très délicat. Après une défaite de 31 points face au Thunder, puis de 27 unités face aux Wolves, les Kings ont perdu un troisième match de rang face aux Nuggets. Les Californiens en sont maintenant à 3 victoires pour 8 défaites.

« Dur, compétitif, discipliné, professionnel »

« Nous, et je dis ‘nous' en tant qu’organisation, ne vous y trompez pas, nous sommes tous alignés sur ce que nous faisons. Nous allons jouer selon un certain standard : dur, compétitif, discipliné, professionnel, axé sur l’équipe et responsable. C’est comme ça que nous allons jouer, donc quand vous regardez sur le terrain, tout le monde dans cette organisation est tenu à ce standard », fixe le coach.

Il ajoute : « Niveau identité, ça veut dire défendre, prendre les rebonds et partager ce foutu ballon. C’est ce que nous allons faire à chaque fois que nous mettrons les pieds sur le terrain. » Une promesse défensive loin d'avoir été tenue face aux Nuggets par les Kings, qui ont tout de même signé le record de leur saison à la passe (31).

« La douleur des fans des Kings, il n’y a personne assis à ce poste, à l’exception de deux personnes, Rick Adelman (l'ancien coach) et probablement Jerry Reynolds (ancien coach et GM), pour comprendre la douleur des fans des Kings. On va faire les choses correctement. On va bosser chaque foutu jour pour y arriver », promet encore Doug Christie.

Avant de s'adresser à une catégorie de public : « Quand je vois la haine, les ‘haters', les faux, vous tous, gardez cette énergie. C’est bien. Gardez-la, et vous savez qui vous êtes. Et vous savez qui vous êtes parce que pendant que vous faites ça, nous, on va bosser. Et pendant que vous faites ça, nous, on va progresser. Et pendant que vous faites ça, un jour, on va arriver – le show des Kings. Sacramento, soyez fiers, sachez-le. » Vaste programme…