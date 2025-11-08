Maxime Raynaud : « J’ai l’impression d’avoir déjà joué une saison universitaire complète »

Si les Kings ont été victimes du record en carrière d’Isaiah Hartenstein, ils ont été dépassés dans la raquette en y concédant 60 points alors que les joueurs de Doug Christie n’en ont inscrit que 34. Un différentiel qui peut expliquer cette lourde défaite (132-101) comme l’ont reconnu Russell Westbrook et Maxime Raynaud.

« Nous avons été statiques en attaque » regrette Russell Westbrook. « Quand nous bougeons la balle et que nous jouons vite, cela nous permet de couper, d’aller au cercle et de finir. Nous avons manqué beaucoup de ces opportunités. Face au champion en titre, vous ne pouvez pas laisser autant de points dans la raquette. »

Si Russell Westbrook pointe du doigt le fait que les Kings n’attaquent pas assez le cercle, Maxime Raynaud, de son côté, explique cette différence de points par des manquements défensifs…

« On ne peut pas se faire dépasser sur des drives ni laisser le joueur qui s'ouvre au cercle derrière nous attraper une passe lobée. Nous ne pouvons pas laisser l’adversaire prendre autant de rebonds offensifs qui se transforment en points sur des ‘seconde chance'. Ce sont des domaines où nous devons nous améliorer. »

Jouer avec confiance

En l’absence de Domantas Sabonis, le Français a davantage d’opportunités de se montrer. Lors des deux dernières sorties des Kings, il a joué 15 minutes face aux Warriors puis 23 contre le Thunder.

Face à Golden State, Maxime Raynaud avait inscrit ses premiers points en NBA en finissant la soirée avec six unités. Cette fois, face au Thunder, il s’est montré au rebond avec dix prises, pour aller avec ses 8 points à 3/10 au tir.

« J’apprends tout que ce soit le niveau physique, la vitesse du jeu ou à être prêt à jouer le prochain match » constate Maxime Raynaud. « Nous avons 82 matchs. Nous n’en avons même pas joué dix et j’ai l’impression d’avoir déjà joué une saison universitaire complète. Je dois être capable de jouer avec confiance et de comprendre comment je peux aider l’équipe. C’est ce que j’essaye de faire. »

Même si c'est compliqué dans une conférence aussi relevée, l'ancien de Stanford veut jouer un maximum pour apprendre. « Ce qui m’aide le plus, c’est d’être jeté dans le feu de l'action. Plus vous jouez, plus vous vous améliorez. Je regarde beaucoup de vidéos, durant les séances ou chez moi : j’essaye de regarder le plus de basket possible. »