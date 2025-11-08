Le MVP de la nuit | Soirée record pour Isaiah Hartenstein

Contre une raquette des Kings qui n’est pas réputée pour sa solidité défensive, Isaiah Hartenstein en a profité pour réaliser son meilleur match en carrière. Pour se mettre en route, le pivot du Thunder débute avec un 2+1 face à Zach LaVine puis, au fil des minutes, il a laissé sa palette offensive s’exprimer.

Entre des claquettes après des « lay-up » ratés par ses coéquipiers ou des « floaters » dans la raquette, le compteur personnel du pivot affichait déjà 20 points et 11 rebonds au moment de rejoindre les vestiaires.

« C’était un bon match »tempère Isaiah Hartenstein après la rencontre. « Tout part de mes coéquipiers qui ont su me trouver. Ils m’ont donné des tirs ouverts et je n’ai eu qu’à finir tout au long du match. »

Symbole de ce ballon qui circule bien, les nombreux « alley-oop » qu’Isaiah Hartenstein a pu convertir au cours de la soirée que ce soit de la part d’Ajay Mitchell, Chet Holmgren ou encore Shai Gilgeous-Alexander.

Du jamais vu dans l’histoire d’OKC

« Il est très bon lorsqu’il faut accomplir toutes les petites tâches pour aider les autres à être ouvert. Quand la défense réagit, c’est lui qui se retrouve ouvert » explique Shai Gilgeous-Alexander. « Il comprend incroyablement ça et c’est pour cette raison qu'il a fait 100 dunks ce soir. »

À la fin du troisième quart-temps, l’ancien joueur des Knicks est trouvé par Alex Caruso pour inscrire son 26e point de la soirée et dépasser son ancien record en carrière qui était de 24 unités. À six minutes du terme, c'est Ajay Mitchell qui lui délivre une passe décisive pour qu'il puisse inscrire son dernier panier de la rencontre.

Isaiah Hartenstein finit ainsi la partie avec 33 points (14/17 au tir), 19 rebonds et 3 contres en 30 minutes pour aider OKC à s’imposer 132 à 101. Avec cette solide prestation, Isaiah Hartenstein est devenu le premier joueur de l’histoire du Thunder à réaliser un match à minimum 30 points et 15 rebonds à plus de 75% de réussite.

« Au fil du temps, il s’est amélioré par rapport à ses coéquipiers au sein de ce système » souligne son entraîneur Mark Daigneault en conférence de presse. « Il a eu beaucoup d'impact dès le départ, mais il s'est amélioré notamment en attaque. Il a trouvé sa place dans notre système. Ce soir, c’en était le reflet. »

Seule petite déception, il loupe le premier 30/20 de sa carrière, mais aussi de la saison tous joueurs confondus. La faute au scénario du match qui l'a laissé assis pendant les cinq dernières minutes.

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 HOU 28 8 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.2 0.5 0.4 1.9 2019-20 HOU 23 12 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7 2020-21 * All Teams 46 12 55.0 33.3 64.8 1.4 2.5 3.9 1.2 2.3 0.4 1.0 0.8 5.1 2020-21 * DEN 30 9 51.3 0.0 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5 2020-21 * CLE 16 18 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.2 2021-22 LAC 68 18 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3 2022-23 NYK 82 20 53.5 21.6 67.6 2.5 4.0 6.5 1.2 2.6 0.6 0.8 0.8 5.0 2023-24 NYK 75 25 64.4 33.3 70.7 3.3 5.1 8.3 2.5 2.8 1.2 1.2 1.1 7.8 2024-25 OKC 57 28 58.1 0.0 67.5 2.9 7.9 10.7 3.8 3.0 0.8 1.7 1.1 11.2 2025-26 OKC 7 31 63.0 0.0 57.1 3.4 8.0 11.4 3.6 3.3 1.3 1.9 0.4 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.