Jason Kidd revient sur les rumeurs avec les Knicks

NBA – La franchise de New York pensait à son ancien joueur pour remplacer Tom Thibodeau l’été dernier.

Ce fut une des séries à suspense de l’été dernier : Jason Kidd allait-il rejoindre les Knicks ? Pour rappel, les dirigeants de New York avaient pris la décision de se séparer de Tom Thibodeau et cherchaient son remplaçant.

Leur ancien meneur était dans leur viseur, et les Knicks avaient demandé à le rencontrer et on évoquait même un intérêt mutuel entre les deux camps.

Finalement, il n’en sera rien puisque Mike Brown s’installera sur le banc de New York et, quelques jours avant le début de saison, Jason Kidd sera même prolongé par les Texans.

Quelques mois après les rumeurs, et alors que les Mavericks perdaient contre les Knicks et que la franchise est en pleine ébullition, entre le licenciement de Nico Harrison, les mauvais résultats et un possible départ d’Anthony Davis, le coach a pris la parole pour revenir sur cet épisode.

« Je n’ai jamais pensé à quitter Dallas », assure Jason Kidd. « J’adore travailler pour Patrick Dumont (le propriétaire). Je suis conscient qu’il y a beaucoup de travail à faire ici et je suis partant pour le faire. J’ai été drafté ici, j’ai gagné ici, j’adore la ville et les fans. Ça ne m’a jamais traversé l’esprit de quitter Dallas. »

Passé par New York pour sa dernière année en carrière en 2012/13, « J-Kidd » glisse également qu’il a « adoré cette année » et que New York reste la « Mecque du basket »« Après, on peut le dire, c’est toujours agréable d’être désiré. C’était une belle attention », concède-t-il sur l’approche estivale des Knicks.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Anthony Davis 5 29:48 52.0 27.3 74.2 3.4 6.8 10.2 2.2 2.2 1.6 1.2 2.6 20.8
Cooper Flagg 15 33:40 45.5 29.3 78.3 1.1 5.3 6.3 3.1 2.2 1.3 0.7 2.3 15.5
P.j. Washington 14 30:43 44.7 30.5 65.6 1.1 6.4 7.5 2.3 2.7 0.9 1.1 2.3 15.0
Max Christie 15 29:48 47.3 45.8 73.1 0.1 3.3 3.3 2.6 1.1 0.5 0.5 1.8 12.1
D'angelo Russell 15 22:00 38.0 22.7 70.4 0.5 2.3 2.8 4.9 2.3 0.5 0.1 1.4 11.9
Naji Marshall 15 26:16 46.2 26.8 79.0 0.8 4.0 4.8 2.3 1.0 1.3 0.0 2.1 11.2
Brandon Williams 13 20:55 43.5 16.1 78.7 0.5 2.1 2.6 3.2 1.8 1.7 0.2 1.7 10.9
Daniel Gafford 9 23:00 66.1 0 81.5 2.2 3.7 5.9 1.1 1.1 0.9 1.7 2.8 10.7
Klay Thompson 14 21:17 33.8 31.1 100.0 0.2 2.4 2.6 1.8 1.1 0.4 0.4 0.7 9.4
Jaden Hardy 12 10:55 40.7 45.5 80.0 0.3 1.1 1.3 0.3 1.1 0.3 0.1 1.1 5.9
Moussa Cisse 11 12:05 66.7 0 36.0 2.0 2.2 4.2 0.1 0.9 0.3 1.5 2.2 4.5
Dereck Lively Ii 5 16:00 64.3 0 66.7 1.2 3.4 4.6 2.0 1.6 0.6 1.4 3.0 4.4
Ryan Nembhard 5 9:00 46.7 0.0 66.7 0.2 0.0 0.2 1.8 1.2 0.0 0.0 0.6 3.2
Dwight Powell 12 9:30 50.0 0 83.3 1.0 1.2 2.2 0.7 0.4 0.3 0.2 2.1 2.3
Caleb Martin 13 10:00 31.8 14.3 87.5 0.7 1.0 1.7 1.1 0.5 0.4 0.2 1.8 1.7
Miles Kelly 2 5:30 50.0 0.0 0 0.5 1.5 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0

Par Jonathan Demay
