Jason Kidd revient sur les rumeurs avec les Knicks

Ce fut une des séries à suspense de l’été dernier : Jason Kidd allait-il rejoindre les Knicks ? Pour rappel, les dirigeants de New York avaient pris la décision de se séparer de Tom Thibodeau et cherchaient son remplaçant.

Leur ancien meneur était dans leur viseur, et les Knicks avaient demandé à le rencontrer et on évoquait même un intérêt mutuel entre les deux camps.

Finalement, il n’en sera rien puisque Mike Brown s’installera sur le banc de New York et, quelques jours avant le début de saison, Jason Kidd sera même prolongé par les Texans.

Quelques mois après les rumeurs, et alors que les Mavericks perdaient contre les Knicks et que la franchise est en pleine ébullition, entre le licenciement de Nico Harrison, les mauvais résultats et un possible départ d’Anthony Davis, le coach a pris la parole pour revenir sur cet épisode.

« Je n’ai jamais pensé à quitter Dallas », assure Jason Kidd. « J’adore travailler pour Patrick Dumont (le propriétaire). Je suis conscient qu’il y a beaucoup de travail à faire ici et je suis partant pour le faire. J’ai été drafté ici, j’ai gagné ici, j’adore la ville et les fans. Ça ne m’a jamais traversé l’esprit de quitter Dallas. »

Passé par New York pour sa dernière année en carrière en 2012/13, « J-Kidd » glisse également qu’il a « adoré cette année » et que New York reste la « Mecque du basket ». « Après, on peut le dire, c’est toujours agréable d’être désiré. C’était une belle attention », concède-t-il sur l’approche estivale des Knicks.