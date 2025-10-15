Les Mavs prolongent Jason Kidd

Après y avoir été Rookie Of The Year et champion NBA comme joueur et finaliste comme coach, Jason Kidd va continuer d'écrire son histoire à Dallas ! La franchise texane a officialisé mardi la prolongation de son coach, évoquant un contrat « pluriannuel », sans dévoiler davantage de détails.

La direction des Mavs sécurise ainsi l'avenir de son entraîneur et en profite pour repousser les éventuelles avances futures de concurrents, comme ce fut le cas avec les Knicks cet été.

On peut imaginer que J-Kidd, qui touchait 8.5 millions de dollars par saison depuis son arrivée en 2021, a également pris une revalorisation salariale au passage, et que ce montant pourrait tourner autour des dix millions de dollars la saison. C'est le standard actuel pour un bon entraîneur.

« Toute notre organisation apprécie profondément le leadership, l'implication et l'énergie positive de coach Kidd », a déclaré Patrick Dumont, le propriétaire de la franchise. « Coach Kidd incarne tout ce que notre franchise attend d'un leader, et je suis heureux qu'il reste parmi nous pour de nombreuses années. Nous sommes convaincus qu'il continuera à diriger notre équipe de manière réfléchie et rigoureuse, alors que nous poursuivons notre objectif de remporter des titres de champions pour la ville de Dallas ».

Drafté par Dallas en 1994, il y est resté trois ans avant de revenir en 2007 pour cinq années marquées par le premier titre de champion NBA pour la franchise, en 2011, le tout aux côtés de la légende ultime, Dirk Nowitzki.

Il est à nouveau revenu, neuf ans après son départ, cette fois en tant que coach, et a réussi à emmener à nouveau les Mavs en NBA Finals, en 2024.

Sa dernière prolongation remonte d'ailleurs à cette période, alors que les Lakers s'étaient cette fois positionnés pour essayer de le reprendre. Il avait également accompagné Dallas jusqu'en finale de conférence en 2022.

« Nous avons ici un groupe formidable de joueurs qui aiment le basket, qui sont talentueux et qui sont réceptifs aux conseils”, a pour sa part déclaré Jason Kidd. “C'est d'autant plus spécial que je puisse continuer à entraîner l'équipe qui m'a drafté et avec laquelle j'ai remporté un titre en tant que joueur. Je me réjouis de ce qui m'attend et je vais continuer à travailler pour ramener un autre titre à Dallas. »

Depuis son arrivée, il a cumulé 179 victoires contres 149 revers, soit 55% de victoires.