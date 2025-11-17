Le MVP de la nuit | Lauri Markkanen jusqu’au bout de la nuit

Lauri Markkanen sortait d’un match à 40 points dans la défaite du Jazz face aux Hawks jeudi dernier. Contre les Bulls, le Finlandais a remis le couvert. Mais cette fois, la victoire est au bout !

À trois minutes du terme alors que le Jazz était mené de trois points, le Finlandais se montre derrière l’arc pour ramener les deux équipes à égalité et atteindre à nouveau la barre des 40 points, mais cette fois-ci, il ne va pas s’arrêter en si bon chemin.

Dans la dernière minute, l'ancien intérieur des Bulls se montre à mi-distance pour donner un point d’avance à son équipe, mais Josh Giddey lui répond. Le leader du Jazz provoque alors une faute de Matas Buzelis et il inscrit un seul de ses deux lancers-francs qui remet les deux équipes à égalité et envoie le match en prolongation.

Dans la première période supplémentaire, il réussit un tir compliqué sur Nikola Vucevic pour atteindre la barre des 45 unités. Toutefois, cela ne suffit pas pour permettre au Jazz de s’imposer et le match part dans une deuxième prolongation. Cette fois-ci, il se montre moins pour laisser Keyonte George inscrire un tir à 3-points décisif pour ramener la victoire à la franchise de Salt Lake City, mais il ajoute tout de même deux lancers francs pour porter son total personnel à 47 points.

Lauri Markkanen finit donc cette soirée avec 47 unités à 15/33 au tir et un solide 11/13 aux lancers-francs en 46 minutes de jeu.

“Nous comptons beaucoup sur lui et il arrive facilement à trouver ses spots”, constate Brice Sensabaugh après la rencontre. “Il rend la vie de tout le monde plus facile.”

Si Will Hardy estime que Lauri Markkanen a porté le Jazz pendant tout le match notamment grâce à ses 13 points dans le troisième quart-temps, le Finlandais a préféré rendre hommage à ses coéquipiers.

Vers les étoiles ?

“C’est un groupe singulier. Ce n’est pas facile de se surpasser quand cela se complique comme ça”, souligne Lauri Markkanen après la rencontre. “Cela a été un long match. Ce n’est pas allé dans notre sens dans la première et la deuxième prolongation, mais nous avons continué de nous battre et nous avons fait des actions décisives en fin de match. Et merci à Keyonte.”

Ce n’est pas le premier coup de chaud de Lauri Markkanen cette saison puisqu’il avait déjà sorti une prestation à 51 points face aux Suns, mais depuis trois matchs, il marche sur l’eau. Sur les trois dernières sorties du Jazz, il tourne à 40.7 points à 55% de réussite au tir et 47% de loin.

Plus largement, l’intérieur du Jazz réalise un bon début de saison dans la continuité de son Eurobasket réussi. Depuis la reprise, il tourne à 30.6 points de moyenne, son meilleur total en carrière. Un bon démarrage qui pourrait permettre au joueur de 28 ans de profiter de la réforme du All-Star Game pour retrouver le match des étoiles.

Lauri.

Markkanen.

Masterclass. 47 POINTS to get above 30 PPG for the season and power Utah's 2OT win! pic.twitter.com/DNvHHEhz5a — NBA (@NBA) November 17, 2025

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 29:42 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32:21 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.3 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 29:50 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 25:49 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 30:47 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 UTA 66 34:26 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTA 55 33:05 48.0 39.9 89.9 2.2 5.9 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 2024-25 UTA 47 31:24 42.3 34.6 87.6 1.5 4.4 5.9 1.5 1.7 0.7 1.4 0.4 19.0 2025-26 UTA 12 35:15 48.2 39.4 88.6 2.3 3.8 6.1 2.1 1.8 0.8 1.4 0.4 29.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.