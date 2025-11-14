Jazz – Hawks : Jalen Johnson et Onyeka Okongwu en état de grâce

Autrice de 152 points face aux Pacers, l'attaque du Jazz est capable des plus gros cartons. Le problème, c'est que les Hawks aussi, eux qui viennent de planter 133 points à Sacramento ! Complètement débordé par l’adresse extérieure adverse et plombé par les balles perdues, le Jazz s’incline 132-122 à domicile. Toujours privés de Trae Young, les Hawks se sont appuyés sur un exceptionnel duo Jalen Johnson – Onyeka Okongwu. Lauri Markkanen a beau atteindre à nouveau la barre des 40 points, la richesse de l’effectif d'Atlanta a fait la différence.

Dès l'entre-deux, la balle circule à la perfection côté Hawks. Jalen Johnson et Luke Kennard dégainent trois fois chacun de loin sans le moindre échec. C'est bien simple, Atlanta shoote à 9/12 derrière l’arc dans le quart-temps ! Utah finit par réagir, comme mardi face aux Pacers. Markkanen plante 15 points dans le premier acte pour ramener les siens à -9.

Deux attaques de feu

Le deuxième quart-temps débute exactement comme le premier : Atlanta mitraille. Cette fois, c’est Vit Krejci qui s’enflamme avec un parfait 5/5 de loin. L’écart remonte, mais Ace Bailey, Ryan Dunn et Kyle Filipowski répliquent à leur tour derrière l’arc pour maintenir l’écart sous contrôle. C'est du “hourra basket”, et dans la raquette, Markkanen martyrise la défense adverse. Même Dyson Daniels, membre de la All-Defensive First Team, ne peut rien faire : 22 points pour le Finlandais à la pause, pendant que Daniels accumule les fautes (3). À la mi-temps, les deux équipes cumulent… 24 tirs à 3-points réussis et les Hawks mènent 80-67 !

Au retour des vestiaires, les Hawks perdent leur adresse proche du cercle, leur agressivité au rebond disparaît et le Jazz en profite. Isaiah Collier, impressionnant de puissance, multiplie les pénétrations. Ace Bailey est très intéressant dans le jeu, à la fois intelligent et agressif. Le Jazz sort mieux sur les shooteurs, et c'est “papy” Kevin Love qui donne l'avantage aux siens (95-94) avec un 3-points dont il a le secret. Onyeka Okongwu lui répond par deux fois, et les deux formations attaquent le dernier quart-temps dos à dos : 103-103.

Déchaîné de loin, Okongwu continue son festival et les Hawks reprennent les commandes (116-112). La défense d'Atlanta est bien meilleure, et dès que Markkanen est bien défendu, c'est toute l’attaque du Jazz qui se grippe.

Côté Utah, les dernières six minutes sont catastrophiques : plus aucun rythme, plus aucune solution. Résultat : Atlanta signe un 8-0 pour s'échapper (127-118). Okongwu revient près du cercle pour faire d'autres dégâts, et Atlanta s'impose 132-122 et grimpe à la 4e place de sa conférence.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Jalen Johnson proche du quadruple-double. Il y avait bien longtemps qu'un joueur n'avait pas flirté d'aussi près avec le quadruple-double. Déchaîné, l'ailier des Hawks compile 31 points, 18 rebonds, 14 passes et… 7 interceptions. Absent de la deuxième partie de saison, il a retrouvé un niveau digne de l'amener au All-Star Game. C'est son 3e triple-double en carrière, et il bat ses records de points et de passes.

– Onyeka Okongwu déchaîné ! Record en carrière aussi pour l'intérieur des Hawks avec 32 points, auxquels il ajoute 11 rebonds, 3 contres et 2 interceptions. Mais on retient surtout son 8 sur 14 à 3-points ! Pour rappel : après trois saisons NBA, Onyeka Okongwu n'avait inscrit que quatre paniers primés…

– Ace Bailey confirme. Le rookie justifie pleinement sa place dans le cinq de départ avec ses 21 points à 8 sur 13 aux tirs, et une belle activité. Après trois titularisations, il tourne à 17 points, 5.3 rebonds, 2 passes et 1.7 interception de moyenne.