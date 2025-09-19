Lauri Markkanen valide le nouveau format du All-Star Game

Le dernier Euro a été une occasion de plus pour Lauri Markkanen de montrer qu'il avait toutes les facettes d'un « franchise player », avec ses qualités de scoreur qui ont mené la formation finlandaise jusqu'à la quatrième place du tournoi. On retiendra notamment sa sortie à 43 points en seulement 23 minutes face à la Grande-Bretagne, ainsi que ses 29 points face à la Serbie en huitième de finale, dans le match qui a tout fait basculer pour les Finlandais.

Une fois de plus, à l'image de Dennis Schröder, l'intérieur du Jazz a démontré qu'il faisait partie des meilleurs joueurs du Vieux Continent, menés cette année par Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic et Alperen Sengun.

À ce titre, il pourrait éventuellement prétendre à une place dans la « Team World » au sein du nouveau format du prochain All-Star Game, qui sera également composé de deux Team USA de huit joueurs chacune.

Ce sera en tout cas l'un de ses objectifs pour la saison à venir, afin de pouvoir participer à un rendez-vous qui ne devrait pas manquer de piment. Enfin ?

Les places pour la « Team World » vont être chères

« C'est le but » a-t-il confirmé à BasketNews. « On ressent toujours une certaine fierté lorsqu'on représente son pays, ou dans ce cas-ci le reste du monde, et je pense que ce sera un format sympa. J'espère pouvoir y participer ».

L'intéressé sait mieux que quiconque à quel point la bataille va être rude, ne serait-ce qu'au regard de ce qu'il verrait pour son cinq majeur : « Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Victor Wembanyama et Shai Gilgeous-Alexander ».

Et après ça, il ne reste plus que trois places ! Et sans doute un seul intérieur, tout en sachant qu'Alperen Sengun, Karl-Anthony Towns ou encore Domantas Sabonis seront à la lutte avec lui.

« Je pense que ça va être une bataille pour les places restantes. Il y a beaucoup de talents européens, et Franz Wagner en fait aussi évidemment partie », a-t-il souligné. « Il n'y a pas de mauvais choix. C'est une liste de très bons joueurs, et tout dépendra du succès de l'équipe et des performances des joueurs chaque année. Je trouve que le format sera intéressant, d'affronter les équipes américaines, et on verra bien qui fera partie de l'équipe ».

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.3 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 ☆ UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTH 55 33 48.0 39.9 89.9 2.2 5.9 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 2024-25 UTH 47 31 42.3 34.6 87.6 1.5 4.4 5.9 1.5 1.7 0.7 1.4 0.4 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.