Donovan Mitchell renverse les Bulls dans le « money time »

Privés de Darius Garland, ménagé après avoir joué la veille à Washington, les Cavaliers ont trouvé la force de renverser les Bulls (128-122) dans le “money time” à la faveur d'un 12-0, et après avoir compté jusqu'à 19 points de retard ! C’est leur quatrième victoire consécutive, tandis que les Bulls encaissent une troisième défaite en quatre matches.

Portés par un Evan Mobley impérial dès les premières minutes, Cleveland avait parfaitement entamé la rencontre. Mobley inscrit 11 points dans le premier quart-temps, épaulé par De’Andre Hunter et Jarrett Allen à l’intérieur. La circulation de balle est fluide avec 12 passes décisives sur 13 tirs réussis, et les Cavs mènent 32-29 après douze minutes.

10 sur 14 à 3-points pour les Bulls à la mi-temps

Mais en face, les Bulls sont redoutables à 3-points avec un Isaac Okoro en réussite contre son ancienne équipe. Les paniers primés s'enchaînent, et les Cavaliers sont à la rue. La confiance aidant, les Bulls ne refusent aucun tir lointain, et l'écart grimpe jusqu'à + 19 (72-53). Devant leur public, les Cavaliers s'en remettent à l'improbable Tyrese Proctor pour éviter une plus grosse déroute, mais à la pause, il y a 16 points de retard, et Donovan Mitchell en est à 1 sur 10 aux tirs !

On ne sait pas ce que Kenny Atkinson a dit à ses joueurs, mais dès le retour des vestiaires, les Cavaliers montrent un tout autre visage. C'est toujours Evan Mobley qui montre l'exemple, en attaque comme en défense, et Cleveland signe un 12-0 pour recoller au score (72-68). A ses côtés, Mitchell trouve enfin la mire, avec 13 points dans ce quart-temps, et à l'entame du dernier quart-temps, les Cavaliers ont rattrapé leur retard (98-96).

L'étonnant Jaylon Tyson

Après un tel comeback, Kenny Atkinson fait souffler Mitchell, et les Bulls en profitent illico avec Isaac Okoro pour reprendre sept points d'avance (110-103). Jarrett Allen loupe des paniers faciles, et à deux minutes de la fin, les Bulls conservent un petit matelas (122-116) malgré le gros coup de chaud de l'épatant Jaylon Tyson qui plante deux 3-points coup sur coup avant d’ajouter un layup dans le trafic.

On est au cœur du “money time”, et Donovan Mitchell va prendre feu : un 3-points à 98 secondes de la fin, un lay-up sur l'attaque suivante, puis un superbe and-one à 34 secondes de la fin pour repasser devant (125-122). Hunter ajoute deux lancers, et Tyson ferme la boutique 4 secondes de la fin. Les Cavaliers viennent de signer un 12-0 pour renverser des Bulls K.O !

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Hunter casse vraiment les chevilles de Giddey. Outre sa superbe performance (29 pts, 6 rbds), De’Andre Hunter a signé l’action du soir avec un méchant cross sur Josh Giddey, qui s’est tordu la cheville en tombant. Ce “ankle breaker” a provoqué l’hystérie du banc de Cleveland, tandis que Giddey a rejoint le vestiaire pour se soigner !

– Isaac Okoro ovationné. De retour à Cleveland pour la première fois depuis son transfert, Isaac Okoro a eu droit à une belle ovation et à une vidéo hommage dans le premier quart-temps. Le nouvel arrière des Bulls termine meilleur marqueur des Bulls (19 pts).

– Les Bulls rentrent dans le rang. Troisième défaite en quatre matches pour les Bulls qui, comme la veille à Milwaukee, craquent sur la fin. Cette fois, c'est Donovan Mitchell qui joue comme un All-Star. La veille, c'était Giannis Antetokounmpo.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.