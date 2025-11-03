La passe de trois pour Jaylon Tyson

Comme Darius Garland n'a toujours pas commencé sa saison et que Jarrett Allen vient de se blesser au doigt et de manquer les deux derniers matches, Kenny Atkinson est obligé de bricoler un peu. Ainsi, Jaylon Tyson est de nouveau titulaire depuis trois rencontres.

Et l'arrière en profite pleinement avec 18.3 points de moyenne dans ces trois matches, avec 11 paniers primés inscrits et de très bons pourcentages (54% de réussite au shoot et 46% à 3-pts).

« J'ai la sensation que chaque match que je joue, du premier à celui-ci, je progresse et je grandis », confirme-t-il après la victoire des Cavaliers face aux Hawks. « J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir mais l'essentiel pour moi, en ce moment, c'est que je suis en confiance. En grande confiance. Mon objectif cette saison est de rester posé, confiant durant tout l'exercice. »

Face à Atlanta, Jaylon Tyson a marqué 18 points à 6/14 au shoot, avec surtout un 5/11 à 3-pts. Dans sa performance et son jeu, il n'y a rien de clairement spectaculaire jeu mais il est bien placé pour recevoir les ballons et frapper de loin.

Il fait des choses simples, mais il les fait bien et cela lui permet d'enchaîner les minutes, malgré ses cinq fautes en seulement 24 minutes.

« Je suis encore un peu nerveux qu'il me sorte », confie-t-il en pensant à son temps de jeu et aux décisions de son entraîneur. « J'essaie de faire le moins d'erreurs possible, même si ça fait partie du basket. Il le sait et on en parle. J'ai fait quelques mauvaises fautes dans ce match, que je dois corriger, mais il m'a laissé jouer malgré ça. J'ai de la chance de l'avoir comme coach. »

Jaylon Tyson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CLE 47 10 43.0 34.5 79.2 0.8 1.3 2.0 0.9 1.1 0.3 0.6 0.1 3.6 2025-26 CLE 6 24 52.4 43.5 66.7 0.8 1.8 2.7 1.5 4.2 1.0 1.7 0.8 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.