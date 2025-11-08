De’Aaron Fox va débuter sa saison ce samedi avec les Spurs

Bonne nouvelle pour les Spurs : ESPN indique que De'Aaron Fox est sur le point de lancer sa saison, avec des débuts prévus pour ce samedi soir, contre les Pelicans !

Sur la touche depuis septembre, à cause d'une blessure aux ischio-jambiers, le meneur All-Star est peu à peu monté en puissance et le voilà fin prêt à épauler la bande de Victor Wembanyama.

“C’est un joueur expérimenté. Je sais qu’il va s’intégrer dans le collectif” a réagi le Français en apprenant la bonne nouvelle. “On a dû jouer, quoi, huit matchs sans lui. Et il sait comment s’intégrer à un groupe. Donc je n’ai pas vraiment d’attentes particulières pour lui, je sais qu’il va bien faire. Mais j’ai des attentes pour moi-même et pour mes coéquipiers : qu’on regarde de la vidéo avec lui, qu’on l’accompagne, qu’on fasse en sorte que tout se passe le plus facilement possible, et qu’on communique avec lui.”

Alors que le rookie Dylan Harper a récemment dû s'arrêter, pour un pépin au mollet, que Jeremy Sochan a aussi repris la compétition cette semaine, et que Luke Kornet doit composer avec une gêne à la cheville, ce retour est un vrai plus pour Mitch Johnson et son groupe. D'autant que l'équipe est en back-to-back après sa victoire face aux Rockets.

Prolongé durant l'été, pour 229 millions de dollars sur quatre ans, De'Aaron Fox n'avait pu disputer que cinq matchs au côté de « Wemby » la saison passée et San Antonio compte sur ce duo pour retrouver les playoffs, qui les fuient depuis 2019. Il tournait à 19.7 points, 6.8 passes, 4.3 rebonds et 1.5 interception de moyenne, après être arrivé dans le Texas en provenance de Sacramento, début février.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 ☆ SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 * All Teams 62 36 46.3 31.0 82.7 0.9 3.9 4.8 6.3 2.6 1.5 2.8 0.4 23.5 2024-25 * SAC 45 37 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 * SAN 17 34 44.6 27.4 81.9 0.5 3.8 4.3 6.8 2.7 1.5 2.4 0.3 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.