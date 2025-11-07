Les Pacers se séparent (déjà) de Mac McClung et reprennent Monte Morris

Retour à la case départ pour Mac McClung. Il y a dix jours, il se faisait une joie d'apprendre que les Pacers lui offraient un bail de deux ans, son premier vrai contrat en NBA. Sauf que celui-ci n'était pas complètement garanti et c'est la raison pour laquelle ses dirigeants peuvent déjà… se séparer de lui.

ESPN indique, en effet, que le triple vainqueur du Slam Dunk Contest (2023, 2024 et 2025) est sacrifié par Indiana, dans le but de recruter dans la foulée Monte Morris. Une vielle connaissance de la franchise, puisque le meneur avait été signé en septembre pour le « training camp », avant de se blesser (lui aussi…) au mollet juste après et d'être ainsi laissé sur la touche.

Convaincu d'avoir sa place dans la Grande Ligue, Mac McClung se remet donc en quête d'un nouveau contrat, après avoir aligné des statistiques de 6.3 points, 1.7 interception et 1.3 rebond, en trois matchs avec les Pacers.

Monte Morris, lui, rejoint Indianapolis pour apporter son expérience (huit saisons NBA) à la mène, alors que Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, TJ McConnell, Quenton Jackson et quatre autres joueurs sont actuellement à l’infirmerie. Passé par Phoenix en 2024/25, il y compilait 5.2 points, 1.6 passe et 1.5 rebond en 13 minutes.

Monte Morris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DEN 3 8 66.7 0.0 100.0 0.0 0.7 0.7 2.3 0.3 1.0 0.3 0.0 3.3 2018-19 DEN 82 24 49.3 41.4 80.2 0.4 1.9 2.4 3.6 1.2 0.9 0.6 0.0 10.4 2019-20 DEN 73 22 45.9 37.8 84.3 0.3 1.5 1.9 3.5 1.0 0.8 0.7 0.2 9.0 2020-21 DEN 47 26 48.1 38.1 79.5 0.2 1.8 2.0 3.2 1.0 0.7 0.7 0.3 10.2 2021-22 DEN 75 30 48.4 39.5 86.9 0.4 2.7 3.0 4.4 1.2 0.7 1.0 0.2 12.6 2022-23 WAS 62 27 48.0 38.2 83.1 0.4 3.0 3.4 5.3 1.2 0.7 1.0 0.2 10.3 2023-24 * All Teams 33 14 40.5 38.6 68.4 0.2 1.5 1.7 2.1 0.4 0.6 0.2 0.3 5.0 2023-24 * MIN 27 15 41.7 42.4 70.6 0.2 1.5 1.7 2.3 0.5 0.7 0.2 0.3 5.1 2023-24 * DET 6 11 36.4 18.2 50.0 0.3 1.7 2.0 1.3 0.2 0.2 0.3 0.2 4.5 2024-25 PHX 45 13 42.6 36.0 85.7 0.3 1.2 1.5 1.6 0.5 0.4 0.5 0.1 5.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.