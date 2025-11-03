Boozer, Dybantsa, Peterson… Les dix joueurs à suivre en NCAA

Après le titre de Florida en avril dernier, le basket universitaire reprend ses droits aux Etats-Unis. La saison reprend ce lundi, avec le match entre Queens University et Winthrop à 14h00.

Plus que cet affrontement très anecdotique, l'exercice 2025/26 s'annonce très ouvert. Alors que Duke et Cooper Flagg avaient concentré une grande partie de l'attention la saison passée, plusieurs joueurs peuvent prétendre être retenus avec le premier choix de la prochaine Draft. D'autres joueurs feront sûrement parler d'eux pour le titre de joueur de l'année, à défaut de se placer tout en haut de la prochaine cuvée de rookies. Voici dix profils à suivre.

Cameron Boozer (Duke)

Ailier-fort – 2,06m – 113kgs – Freshman

Si vous suivez le basket et la NBA depuis quelques années, impossible de ne pas lever le sourcil au nom de Boozer. Comme Carlos Boozer, ancien joueur de Duke et auteur d'une belle carrière NBA, notamment du côté des Cavaliers, du Jazz ou des Bulls. Mais aussi comme ses fils Cameron et Cayden, nouvelles recrues phares des Blue Devils.

Cameron impressionne depuis plusieurs années, notamment en équipe nationale américaine. Top 3 de sa promotion selon ESPN, il a déjà fait fort en présaison avec 33 points et 12 rebonds contre UCF, puis un double double-double XXL : 24 points et 23 rebonds contre Tennessee. Impressionnant par son activité, doté d'un panel offensif large et solide, Cameron Boozer est (très) en avance sur son âge.

AJ Dybantsa (BYU)

Ailier – 2,06m – 95kgs – Freshman

Principal espoir du pays depuis deux ans (il dominait déjà lors du Hoop Summit 2024, disputé aux côtés de Cooper Flagg ou Ace Bailey), AJ Dybantsa était un des lycéens les plus suivis depuis plusieurs années. Son arrivée en NCAA fait toutefois face à la montée en puissance d'autres prospects de sa génération. Mais son titre de MVP lors des Mondiaux U19 l'été dernier a rappelé le talent du futur ailier de Brigham Young.

D'une facilité déconcertante pour attaquer le cercle, AJ Dybantsa doit utiliser sa saison universitaire pour polir encore son jeu que ce soit sa mécanique et sa sélection de tirs, ou encore sa défense où le potentiel est réel mais encore insuffisamment exploité. Ses 18 points, 8 rebonds, 3 interceptions et 3 contres en présaison contre North Carolina sont en ce sens plus qu'encourageants.

Isaiah Evans (Duke)

Arrière-ailier – 1,98m – 82kgs – Sophomore

Star lycéenne au moment de rejoindre les Blue Devils, Isaiah Evans s'est retrouvé pris dans l'embouteillage de la rotation de Duke lors d'une saison où Cooper Flagg et Kon Knueppel étaient aussi sur le campus. Les frères Boozer sont arrivés cet été, mais Evans devrait changer de statut et être un des joueurs essentiels du coach Jon Scheyer. Grand bien lui a pris en tout cas de rester un an de plus à Durham, tant son profil pourrait plaire aux recruteurs.

Très bon shooteur – 41,6 % à 3-points la saison dernière – jamais effrayé par la moindre position, il ne lui manque que de l'exposition pour voir sa cote retrouver de sa splendeur (15,6 points de moyenne lors des cinq matchs où il a dépassé les 20 minutes de jeu). Il devrait être un des grands bénéficiaires de l'attraction de Cameron Boozer, et ses 22 points en présaison contre Tennessee semblent déjà en attester.

Yaxel Lendeborg (Michigan)

Ailier-fort – 2,06m – 109kgs – Senior

Yaxel Lendeborg aurait pu espérer voir son nom appelé en fin de premier tour de la dernière Draft, voire glisser en début de deuxième tour. Mais il a préféré retirer son nom in extremis pour passer une sixième année à l'université (grâce à l'exception offerte suite à la saison tronquée par le Covid). L'intérieur de 23 ans (24 à la fin de la saison) prend un risque : accepter les trois millions de dollars (!!!) que lui ont rapporté son transfert grâce au NIL et rejoindre une grosse écurie pour prouver sa valeur plutôt qu'une sélection quasi-garantie entre la 20e et la 40e place en 2025.

Les Wolverines peuvent s'en réjouir tant Yaxel Lendeborg est un des « big men » les plus complets de NCAA avec 17.7 points, 11.4 rebonds, 4.2 passes décisives, 1.8 contre et 1.7 interception la saison passée, mais avec une équipe bien moins prestigieuse de UAB. Ses premiers pas avec Michigan sont plus qu'alléchants avec 25 points et 10 rebonds contre St John's, et 31 points – 12 rebonds contre Cincinnati.

Darryn Peterson (Kansas)

Meneur-arrière – 1,98m – 93kgs – Freshman

Andrew Wiggins, phénomène au lycée et futur numéro un de Draft ? Joel Embiid, futur MVP NBA ? Ou même Josh Jackson, Ben McLemore ou Thomas Robinson, stars des Jayhawks avant d'être choisis dans le Top 10 de la Draft ? Non, Bill Self, le légendaire coach de Kansas est catégorique. Avec Darryn Peterson, sa fac a recruté « le freshman le plus talentueux que nous ayons jamais signé ».

Favori provisoire pour être le premier appelé de la promotion 2026 par Adam Silver, il est un phénomène athlétique, d'une agilité rare, et doué d'une maîtrise de son corps et du rythme bluffante. Auteur de 30.4 points, 7.4 passes, 7.2 rebonds et 2.2 interceptions de moyenne au lycée, il a déjà impressionné en passant 26 points à 9/15 au tir (6/10 de loin, pourtant pas son grand point fort) et 5 interceptions à Louisville en présaison.

Tahaad Pettiford (Auburn)

Meneur-arrière – 1,85m – 77kgs – Sophomore

Combo guard dans le corps d'un meneur de poche, Tahaad Pettiford avait déjà attiré les regards des recruteurs lors de sa première saison chez les Tigers. Mais il a choisi de passer un an de plus à Auburn, en dépit d'un Draft Combine pourtant réussi. Sixième homme la saison passée, le voilà désormais en charge de l'attaque d'une des meilleures formations de la saison passée, qui a vu ses cinq titulaires quitter l'université. Tahaad Pettiford doit prouver qu'il peut être le patron d'une équipe, pas seulement son détonateur. Son explosivité et son talent en attaque (17.3 points de moyenne lors du tournoi national de la March Madness) sont de solides garanties.

LaBaron Philon (Alabama)

Meneur-arrière – 1,93m – 84kgs – Sophomore

Si Tahadd Pettiford a intrigué par son profil d’accélérateur de particules, LaBaron Philon, autre meneur à avoir retiré in extremis son nom de la Draft en est un opposé presque total. Le joueur du Crimson Tide brille par son calme et sa maîtrise sur demi-terrain, plutôt que par sa verticalité et son tir extérieur. LaBaron Philon est un des plus gros QI basket à son poste en NCAA, même s'il oscille encore entre un rôle de « pur » meneur et celui de créateur, que ce soit au poste 1 comme au poste 2.

Solide défenseur, il aurait sans doute été retenu en fin de premier tour la saison passée, mais vise plus haut. Le contexte à Alabama, où la star Mark Sears est arrivé au terme de son cursus, devrait aider à se mettre en avant. S'il parvient à passer un cap dans sa production, il sera un des candidats à une place dans la Lottery dans quelques mois.

Braden Smith (Purdue)

Meneur – 1,83m – 77kgs – Senior

Toutes les stars NCAA ne sont pas faites pour devenir des promesses NBA. Pas certain que Braden Smith décroche une place lors de la prochaine Draft. Pour ce qui est d'une place dans les annales du basket universitaire, c'est une autre histoire. Sauf coup dur, le meneur barbu pourrait battre le record de passes en carrière en NCAA.

Deuxième moyenne de première division la saison dernière (8.7 caviars par match), il pointe à 319 passes du record de l'ancienne gloire de Duke Bobby Hurley. Soit six de plus que son total en 2024/25. L'ancien partenaire de pick-and-roll de Zach Edey chez les Boilermakers est le favori pour le titre de joueur de la saison, et a été choisi le seul joueur choisi à l'unanimité par AP dans les prévisions pour l'équipe-type de la saison.

Bennett Stirtz (Iowa)

Meneur – 1,93m – 86 kgs – Senior

Un meneur à Iowa, capable de gros coups de chaud offensifs et de scorer quelle que soit la position ? Cela aurait pu être la description de Caitlin Clark. Mais l'attraction des Hawkeyes cette saison se nomme Bennett Stirtz.

Recruté depuis le programme modeste de Drake, le joueur de 22 ans va découvrir l'attention des projecteurs comme il n'en a jamais bénéficié. Anti-star par excellence, Bennett Stirtz est un travailleur acharné au parcours tortueux (troisième fac dans son cursus, dont deux ans en deuxième division à Northwest Missouri State). Son talent offensif – 19.2 points à 49.8 %, 39.5 % à 3-points – et sa ténacité (2.1 interceptions) pourraient en faire une solide option lors de la prochaine Draft en dépit de son âge « avancé » pour un prospect.

JT Toppin (Texas Tech)

Ailier-fort – 2,06m – 104kgs – Junior

Cette fois devrait être la bonne pour JT Toppin. L'intérieur avait décliné une première fois une invitation au Draft Combine en 2024, avant de retirer son nom de la Draft in extremis en 2025, après une grosse fin de saison. Le meilleur joueur de la conférence Big 12 la saison dernière veut miser sur une nouvelle progression, notamment statistique pour faire monter un peu plus sa cote auprès des scouts. La campagne 2024/25 était pourtant une très solide base avec 18.2 points, 9.4 rebonds, 1.5 contre et quelques sorties mémorables comme ses 41 points et 15 rebonds contre Arizona State. Sa paire avec le meneur germano-américain Christian Anderson, remarquable lors des Mondiaux U19 cet été (18 points, 9 passes, 4 interceptions contre Team USA en finale) devrait encore faire des étincelles.