Les dix questions brûlantes de la saison 2025/26

La saison 2025/26 de la NBA débute la nuit prochaine, avec le Thunder qui accueille les Rockets (01h30) puis les Lakers qui font face aux Warriors (04h00). Gros plan sur les dix questions brûlantes de cette campagne !

Le Thunder va-t-il réussir le doublé ?

Le Thunder va débuter la saison en s'appuyant une stabilité rare pour un champion en titre. Aucun mouvement majeur n'est à noter dans l’effectif et même si Shai Gilgeous-Alexander est le MVP en titre, la force d'Oklahoma City repose sur son collectif, cohérent et étouffant. De quoi avoir confiance dans les chances de doublé.

Cependant, l’historique récent montre que réaliser un « Repeat » en NBA est de plus en plus difficile : aucune franchise n'y est ainsi parvenue depuis 2018. L'état de santé de Jalen Williams sera à surveiller, alors qu'il ne sera pas apte pour la reprise. Le GM Sam Presti a tous les ingrédients d'une dynastie mais, dans la NBA actuelle, ils étaient nombreux à l'imaginer avant lui, sans parvenir à le concrétiser…

Est-ce la dernière campagne de LeBron James ?

L'arrivée de Luka Doncic aux Lakers a changé beaucoup de choses pour le « King ». Désormais, il n'est plus la priorité de Los Angeles, et il va commencer la saison à l'infirmerie, pour la première fois de sa carrière.

Sans levier, il n'a pas obtenu de prolongation de contrat durant l'été, et a donc décidé d'activer sa « player option » pour être libre l'été prochain. À bientôt 41 ans, la question de sa retraite se fait donc de plus en plus pressante, même s'il ne veut pas annoncer de tournée d'adieux à la Kobe Bryant.

Mais en dépit de ses effets d'annonce et de l'éventualité de croiser son deuxième fils, Bryce, en NBA, son éventuelle retraite dépendra en premier lieu de son état physique. Et de cette sciatique qui pourrait lui pourrir la vie.

Les playoffs… et un trophée pour Victor Wembanyama ?

Victor Wembanyama ne le cache pas : lui et les Spurs visent une qualification directe pour les playoffs, soit une place dans le Top 6 de la conférence Ouest.

L'objectif implique une progression claire, mais possible, à condition que De'Aaron Fox revienne vite sur les parquets et que « Wemby » domine. Après sa thrombose veineuse profonde, l'Alien a faim de basket et de terrain. Plus puissant que jamais, il a toutes les armes pour décrocher le trophée de « Défenseur de l'année » en NBA.

Certains, à l'image de Carmelo Anthony, pensent qu'il peut carrément viser le titre de MVP dès cette saison. Ça semble quand même un peu prématuré, car cela implique une grande saison individuelle mais également collective. Si Victor Wembanyama est élu DPOY et que les Spurs se hissent en playoffs, ce sera déjà très, très solide.

Qu'attendre de Cooper Flagg ?

Le premier choix de la Draft 2025 est dans une configuration étonnante. Il arrive ainsi dans une équipe plutôt compétitive, qui peut espérer jouer les playoffs et même viser haut si Kyrie Irving revient vite et fort…

Dans ces conditions, l'ancien joyau de Duke est dans une position idéale pour briller et montrer que son jeu est parfait pour la NBA actuelle. Avec son côté couteau-suisse et son énergie constante, il devrait en tout cas faire le bonheur de Jason Kidd et des fans des Mavericks, qui digèrent toujours le départ de Luka Doncic.

Et pour les Etats-Unis, qui attendent des joueurs dominants face à la prise de pouvoir des joueurs étrangers sur la NBA, l'arrivée du bien-nommé Cooper Flagg pourrait aussi être une bénédiction.

Les Nuggets ont-ils suffisamment bien entouré Nikola Jokic ?

On n'avait jamais vu Nikola Jokic aussi tendu que la saison dernière. Clairement, quelque chose clochait chez les Nuggets, friables défensivement et bloqués dans une lutte d'égo entre le GM et le coach…

Est-ce de l'histoire ancienne ? On ne tirera pas de conclusions hâtives, mais le fait est que Denver a clarifié la situation. Le développement des jeunes n'est plus la stratégie prioritaire car il fallait surtout récupérer des joueurs qui parlent le même basket que le « Joker ». Avec Bruce Brown, Cameron Johnson, Jonas Valanciunas ou encore Tim Hardaway Jr, les Nuggets ont fait ce qu'ils pouvaient pour entourer au mieux leur superstar serbe.

C'est la stratégie à suivre pour repartir à la conquête du titre, après une dernière campagne frustrante. Et c'est sans doute aussi la meilleure stratégie pour convaincre Nikola Jokic de rester, alors qu'il peut tester le marché en 2027.

Qui émergera de l'Est ?

Drôle de situation à l'Est, où les Pacers vont devoir digérer la grave blessure de Tyrese Haliburton et le départ de Myles Turner, tandis que les Celtics ont dégraissé… suite à la blessure de Jayson Tatum.

Clairement, ce dernier espère revenir cette saison, mais ça ne suffira sans doute pas pour Boston, qui va vivre une saison de transition. Il y a donc de la place pour les autres, et en particulier pour les Cavaliers et les Knicks, les deux équipes qui semblent le mieux armées pour se hisser sur le trône de la conférence.

À moins que le Magic ne surprenne tout le monde en imposant sa défense, et une attaque en gros progrès, suite à l'arrivée de Desmond Bane. Les rapports de force risquent en tout cas d'être passionnants à suivre !

Jusqu'où Luka Doncic peut-il porter les Lakers… et Stephen Curry les Warriors ?

À l'Ouest, ça risque d'être toujours très chaud. Los Angeles espère que Luka Doncic sera à son meilleur niveau, suite à son travail physique estival, et qu'il sublimera l'effectif mis en place à ses côtés.

S'il parvient à utiliser tout le potentiel de Deandre Ayton, et que les shooteurs font leur travail, les Lakers peuvent espérer de jolies choses, même si c'est la santé de LeBron James qui sera sans doute le facteur X de leur saison.

De leur côté, les Warriors espèrent avoir une dernière cartouche. Si Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green restent en forme, et que les jeunes joueurs de l'effectif leur apportent le soutien nécessaire, le groupe de Steve Kerr a encore un joli coup à jouer. Surtout avec un Al Horford qui semble coller parfaitement à leur jeu.

Mais pour les Warriors comme pour les Lakers, la marge d'erreur est faible, et gare au moindre grain de sable…

Kevin Durant a-t-il trouvé la situation idéale ?

Kevin Durant et les Rockets, ça semblait écrit depuis des mois. Ses liens avec Ime Udoka, tout comme son respect pour les jeunes Rockets et leur développement avaient fait de son arrivée dans le Texas une évidence.

De retour sur la terre de ses exploits universitaires, « KD » va-t-il boucler la boucle de façon sereine ? L'ailier, parmi les plus grands talents offensifs de l'histoire, a ce qu'il faut pour sublimer le reste de l'effectif de Houston, et libérer des espaces pour les Amen Thompson, Alperen Sengun et autre Jabari Smith Jr…

Pour le double MVP des Finals, dont la carrière a suivi une drôle de trajectoire depuis son départ d'Oklahoma City, réussir sa fin du côté de Houston serait sans doute une belle revanche. Et sans doute une forme d'apaisement.

Qui seront les Pacers de cette campagne ?

Ça fait toujours partie des éléments les plus intéressants d'une saison NBA. Qui seront les surprises de la campagne, ces équipes qui vont défier les pronostics et trouver une alchimie inattendue pour surprendre ?

L'an passé, on a ainsi pu voir les Pistons crever l'écran alors qu'on avait du mal à les voir sortir des tréfonds de la ligue. On a aussi pu voir Tyrese Haliburton et les Pacers relever la tête après un début de saison très compliqué pour finir sur les chapeaux de roue, et échouer à 48 minutes (ou une blessure ?) du titre suprême…

Quelles équipes vont hisser le drapeau blanc en premier ?

Le Top 3 de la Draft 2026 s'annonce très intéressant, avec l'arrière Darryn Peterson, l'ailier AJ Dybantsa ou encore l'ailier fort Cameron Boozer. Quelles seront donc les équipes qui vont rapidement hisser le drapeau blanc et se concentrer sur la prochaine Draft, plutôt que d'essayer de jouer une hypothétique place en play-in ?

Quelques noms viennent en tête, comme le Jazz, les Pelicans, les Wizards voire les Hornets. Mais la réponse la plus évidente se nomme les Nets, d'autant que Joe Tsai, leur propriétaire, ne cache même pas sa stratégie…

« Nous avons un choix (au premier tour) en 2026, et nous espérons un bon choix. Vous pouvez donc deviner quelle stratégie nous allons adopter pour cette saison » a-t-il ainsi récemment déclaré.

Interrogé sur cette drôle de déclaration, le coach Jordi Fernandez a préféré botter en touche, mais avec leur effectif extrêmement jeune, et extrêmement déséquilibré, les Nets ont une belle tête de bonnet d'âne de la NBA.