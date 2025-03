March Madness | St John’s en impose, des retrouvailles Rick Pitino – John Calipari au deuxième tour…

La « March Madness » masculine a débuté jeudi, sans offrir de surprises retentissantes, mais avec quelques jolies prestations. Les principaux candidats au titre ont répondu présent à l’image de St John’s.

La fac du Queens (#2 West) n’a fait qu’une bouchée d’Omaha (#15), essoré 83-53. Le Red Storm est monté en puissance au fil du match, menant de cinq points à la mi-temps, avant de s’envoler. La défense de St John’s a une nouvelle fois fait la différence, laissant Omaha à 25.7% au tir dont un piteux 5/36 de loin.

La fac new-yorkaise, vainqueur de son premier match dans le tournoi depuis 2000, va désormais s’offrir un premier test où les regards seront tout autant braqués sur les bancs que sur le parquet.

St John’s affrontera au deuxième tour Arkansas (#10), vainqueur en fin de rencontre de Kansas (#7) 79-72. Ce choc mettra aux prises deux des plus grands coachs de l’histoire du basket universitaire, Rick Pitino pour le Red Storm, et John Calipari à la tête des Razorbacks. Les deux Hall of Famers, tous deux champions NCAA par le passé, vont se rencontrer pour la 24e fois de la carrière, et alimenter une rivalité aussi notoire que peu cordiale.

Auburn et Houston faciles

D’autres prétendants au sacre n’ont pas connu de frayeurs pour leur entrée en lice. La tête de série numéro un du tournoi, Auburn (#1 South) s’est tranquillement imposé 83-63 contre Alabama State. La star des Tigers Johni Broome a été plutôt bien limitée avec seulement neuf tirs tentés. Le candidat au titre de meilleur joueur de la saison devra hausser son niveau de jeu au tour suivant, contre Creighton (#9), vainqueur autoritaire de Louisville (#8) 89-75 grâce à 29 points de l’arrière Jamiya Neal. Le duel entre Broome et le géant des Bluejays Ryan Kalkbrenner, 2m16 et possiblement le meilleur défenseur intérieur de NCAA, est riche en promesses.

Qualifications également pour Houston (#1 Midwest) très facile contre SIU Edwardsville (78-40), Tennessee (#2 Midwest, 77-62 contre Wofford) avec 29 points de Chaz Lanier, Texas Tech (#3 West, 82-72 contre UNC Wimington) ou encore Wisconsin (#3 East, 85-66 contre Montana).

Déjà fini pour le Français Kezza Giffa

Les principaux « upsets » de cette première journée sont signés McNeese et Drake. Les Bulldogs de Drake (#11 West) ont dominé Missouri (67-57) avec une belle performance de Bennett Stirtz, une des très belles surprises individuelles de cette saison. McNeese, tête de série 12 de la partie Midwest s’est offert Clemson (#5) 69-67 grâce à une première période de rêve (31-13 à la pause).

Les Cowboys, qui vont perdre leur coach Will Wade, annoncé du côté de North Carolina State, affronteront Purdue (#4) au tour suivant. Les Boilermakers ont dominé High Point (75-63) de l’un des deux Français à disputer cette March Madness, Kezza Giffa (8 points, 3 rebonds, 3 passes).