La course au MVP | Nos favoris de la saison 2025/26

Ils étaient deux à recevoir des votes pour le titre de MVP la saison dernière. Pour notre rédaction, ils sont quatre candidats principaux à pouvoir espérer briguer le trophée de meilleur joueur de 2025/6. Comme il y a quelques mois, Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic figurent évidemment parmi les grands favoris. Mais deux joueurs jamais récompensés du « Michael Jordan Trophy » pourraient bien se mêler à la lutte.

Une tendance se dégage clairement : la course du MVP se jouera à l'Ouest. Shai Gilgeous-Alexander a été le premier en action la nuit dernière pour la reprise de la saison. L'occasion pour le Canadien de donner le ton, alors qu'Oklahoma City sera notamment privé de Jalen Williams, deuxième option offensive de l'équipe. Après le titre NBA, « SGA » s'est fait plutôt discret, fidèle à ses traditionnels travaux d'été. Les mêmes qui lui ont fait passer des caps saison après saison jusqu'à livrer un exercice splendide.

“SGA” contre Jokic, 3e round

Shai Gilgeous-Alexander s'était imposé pour la première fois de sa carrière comme le meilleur scoreur de la ligue (32.7 points) tout en étant efficace (51.9 % au tir, 37.5 % à 3-points, 89.8 % aux lancers-francs) et surtout déterminant. Le joueur de 27 ans avait largement contribué aux 68 victoires d'Oklahoma City en saison régulière, pour se placer au sommet de la hiérarchie du MVP pour la première fois.

Le meneur/arrière du Thunder n'obtient pourtant pas les faveurs de notre rédaction à une voix près. Son principal adversaire la saison dernière, Nikola Jokic, est le vainqueur de notre consultation. Le Serbe pourrait ainsi décrocher son quatrième trophée de MVP et ainsi rejoindre Wilt Chamberlain et LeBron James au palmarès. Le pivot des Nuggets pourrait bénéficier des renforts arrivés à Denver durant l'intersaison pour fournir un meilleur bilan collectif dans sa candidature. La franchise des Rocheuses avait conclu la saison passée avec 18 victoires de moins que le Thunder, contribuant à faire pencher la balance en faveur de « SGA ».

Nikola Jokic n'avait pourtant pas grand-chose à se reprocher, en rejoignant le cercle très fermé des joueurs ayant conclu une saison avec un triple-double de moyenne aux côtés d'Oscar Robertson et Russell Westbrook. S'il parvient à conserver son niveau de production – à la louche une moyenne dingue en 30-13-10… – et ses actions d'éclat, le Joker sera forcément dans la discussion. Un ou deux cartons offensifs supplémentaires pourraient également l'aider (13 matchs à plus de 40 points pour Shai Gilgeous-Alexander dont quatre à plus de 50 unités, 8 pour Nikola Jokic).

Luka Doncic et Anthony Edwards, les grosses cotes

Des soirées de folie au scoring, les deux autres joueurs cités au sein de notre rédaction savent aussi en offrir. Absent du vote la saison passée pour avoir manqué trop de rencontres, Luka Doncic a vu sa série de cinq saisons dans le Top 8 du MVP prendre fin. Le Slovène se sait très attendu cette saison, sa première complète sous les couleurs des Lakers. Il devra s'imposer un peu plus comme le patron de Los Angeles, alors que LeBron James débute la saison à l'infirmerie. Son été frustrant collectivement avec la Slovénie pourrait lui donner un surplus de motivation.

Septième du suffrage ces deux dernières saisons, Anthony Edwards est le dernier joueur à avoir été cité comme possible vainqueur. L'arrière des Wolves est parvenu à emmener deux saisons de suite son équipe en finale de la Conférence Ouest, une vraie performance face à la densité de l'adversité. « Ant-Man » devra toutefois espérer que Minnesota soit plus constant que la saison passée, qui avait parfois eu des airs de montagnes russes.

À 24 ans, il a confirmé son rang parmi les meilleurs « two-way players » de NBA. Mais la sortie de route des Wolves contre OKC lors des derniers playoffs lui a laissé un goût amer. Le traitement de faveur réservé par le Thunder pourrait bien motiver encore davantage Anthony Edwards dans sa quête de reconnaissance.

COURSE AU MVP 2026 : NOS FAVORIS

Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)

Stats 2024/25 : 32,7 points (à 51,9 % au tir), 5 rebonds, 6,4 passes, 1,7 interception, 1 contre

Nikola Jokic (Nuggets)

Stats 2024/25 : 29,6 points (à 57,6 %), 12,7 rebonds, 10,2 passes, 1,8 interception

Luka Doncic (Lakers)

Stats 2024/25 : 28,2 points (à 45%), 8,1 rebonds, 7,5 passes, 1,8 interception

Anthony Edwards (Wolves)

Stats 2024/25 : 27,6 points (à 44,7%), 5,7 rebonds, 4,5 passes, 1,2 interception

NOS OUTSIDERS

Giannis Antetokounmpo (Bucks), Donovan Mitchell (Cavaliers), Jalen Brunson (Knicks), Kevin Durant (Rockets), Victor Wembanyama (Spurs), Cade Cunningham (Pistons)