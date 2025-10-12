Sans LeBron James, Luka Doncic et les Lakers vont serrer les dents

La franchise californienne s'en serait bien passé. C'est pourtant un défi de choix qui l'attend dès le début de cette saison 2025/26 : gérer au mieux l'absence de LeBron James, touché par un sciatique et qu'on ne devrait pas revoir avant mi-novembre, dans le meilleur des cas.

En terme de cohésion, de hiérarchie et même de rotations, les plans de JJ Redick s'en retrouvent chamboulés. Car débuter avec un ou sans un joueur de sa trempe, ça change tout !

« On espère qu'il reviendra rapidement », a glissé le coach des Lakers. « Ces choses peuvent être délicates. On ne sait pas encore quelle sera la composition du cinq majeur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est la réalité. Il va falloir qu'on qu'on trouve des solutions. »

Une réponse en équipe

Tous les regards sont logiquement portés sur Luka Doncic, le meneur de jeu slovène ayant les épaules pour gérer la situation. Les fans des Lakers peuvent être rassurés, l'ancienne superstar des Mavs est bien motivé (et en parfaite forme physique) pour compenser, mais ne se voit pas en sauveur. L'effort devra venir de toute l'équipe.

« Je ne vois pas les choses comme ça. Je veux juste jouer au basket. Que j'en fasse moins ou plus, je ferai toujours tout ce qu'il faut pour gagner », a-t-il confié hier, tout en rappelant le reste du groupe à ses responsabilités. « C'est un grand changement. C'est un grand joueur, qui peut beaucoup nous aider. Au bout du compte, notre mentalité, c'est que chacun doit être prêt à remplacer l'autre. On a un groupe de gars qui a enchaîné les entraînements, et on espère que LeBron nous rejoindra aussi vite que possible. Parce que bien évidemment qu'on va avoir besoin de lui. Mais notre mentalité doit être comme ça, c'est tout. »

En attendant de se retrouver sur les terrains, les deux leaders de l'équipe ont pu « beaucoup parler » depuis le début du training camp pour aider à construire de la cohésion. Pour le reste, ce sera à JJ Redick de faire de son mieux pour trouver les meilleurs compromis, tout en essayant de gérer au mieux le reste du roster.

Ne pas brûler Luka Doncic d'entrée

Marcus Smart est encore convalescent (tendon d'Achille) même si JJ Redick a indiqué qu'il serait prêt pour affronter les Warriors ce soir. Même chose pour Max Kleber (quadriceps), tandis que Luka Doncic, qui sort d'un bel EuroBasket, a vu son programme être aménagé cette semaine. Sa gestion va également être primordiale, car la tentation de tirer un peu sur lui le temps de l'absence de LeBron James sera bien présente.

« J'ai eu l'équipe nationale, en jouant pendant environ un mois pour la Slovénie », a-t-il rappelé. « Bien sûr, c'est une longue saison qui se profile, donc c'est juste pour cette raison. »

Le Slovène a déjà été ménagé lors des deux premiers matchs de présaison, et sa présence ce soir n'est pas confirmée. Tout ce que JJ Redick a concédé, c'est que Luka Doncic jouerait deux des quatre matchs de préparation restants.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 ☆ DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 ☆ DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 ☆ DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 ☆ DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 ☆ DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 50 35 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2024-25 * LAL 28 35 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.