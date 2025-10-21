Trophées NBA : à quoi ressemblent les patches sur les maillots ?

Qu'il semble loin, le temps où le côté “immaculé” des maillots NBA faisait la fierté de la ligue et de ses fans. Après les logos des équipementiers, les patchs “sponsors” ont progressivement fait leur apparition sur les maillots de toute les équipes. Un nouveau pas va être franchi en ce sens à l'occasion de la saison 2025-2026 et pour le coup, l'objectif n'est pas uniquement financier.

La NBA a en effet annoncé que tous les joueurs ayant reçu une distinction individuelle la saison dernière porteront un “patch” en cet honneur, uniquement pour le premier match de la saison. A titre d'exemple, Shai Gilgeous-Alexander (MVP), Evan Mobley (meilleur défenseur de l'année) et Stephon Castle (rookie de l'année) auront donc un “patch” supplémentaire sur leurs maillots, figurant au-dessus du logo Nike. Cette initiative est distincte de celle lancée par Topps et Fanatics, précise bien la NBA.

Ces nouveaux écussons concernent 35 joueurs, car au delà des trophées classiques, tous les membres des équipes All-NBA, All-Rookie et All-Defensive seront également mis à l'honneur. On peut aussi citer Jalen Brunson (Clutch Player of the Year), Stephen Curry (Twyman-Stokes Teammate of the Year) ou encore Jrue Holiday (Prix de la sportivité) qui seront concernés. Même Kenny Atkinson (coach de l'année) et Sam Presti (dirigeant de l'année) porteront une distinction sur leurs vestes.

Le patch dans le match

Vu qu'ils ne seront utilisés qu'une fois, les maillots seront ensuite vendus aux enchères via la maison Sotheby's, et on peut imaginer (espérer ?) qu'une partie ou la totalité des sommes récoltées seront reversées à associations caritatives. Chaque joueur concerné recevra un autre maillot avec son patch qu'il pourra ainsi garder pour lui.

« On voulait mettre un peu en lumière ce que sont ces trophées, à quoi ils ressemblent, et offrir un petit moment à ces joueurs. Maintenant, est-ce que je pense qu'ils vont tous recevoir une ovation debout lors du premier match de l'année ? Peut-être pas », a déclaré Christopher Arena, responsable des partenariats sur le terrain et des marques de la NBA. « Mais ils vont entrer sur le terrain ce jour-là, ils vont voir l'écusson du trophée sur leur maillot et ils vont se souvenir de ce qu'ils ont accompli, et ce sera peut-être une source de motivation pour cette soirée. »

La ligue va suivre les retombées de cette opération, espérant faire de cette opération “une tradition”, comme l'a souligné Christopher Arena, “De façon à ce que lorsqu'un joueur remporte un prix, qu'il ait la possibilité de brandir le trophée ou non, il sache que la saison suivante, il aura un écusson ».