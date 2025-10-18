Joel Embiid chambre la presse après son retour réussi

Huit mois après son dernier match, Joel Embiid a enfin retrouvé le parquet avec les Sixers, lors de la victoire 126-110 face aux remplaçants des Timberwolves, dont Joan Beringer (13 points, 3 rebonds, 3 contres). Ce n’était qu’un match de présaison, mais à Philadelphie, la simple présence du MVP 2023 suffit à ramener le sourire chez tout le monde !

« Ce que j’ai surtout ressenti, c’est de la joie. Il était tellement heureux d’être là, et moi j’étais heureux pour lui » a confié Tyrese Maxey, auteur de 27 points en 30 minutes pour conclure la préparation avant le début de la saison régulière. « La première chose que je lui ai demandée avant qu’on entre sur le terrain, c’était : ‘Alors, t’es excité ?' Il m’a répondu : ‘Oui, mon gars, je suis trop content, juste d’être là et de pouvoir jouer.' Alors, je suis vraiment heureux pour lui. »

Juste heureux de faire ce qu'il aime

Absent depuis le 22 février dernier face aux Nets, le MVP 2023 avait dû subir une arthroscopie du genou gauche quelques semaines plus tard. Après plusieurs semaines d’entraînement et un « scrimmage » ouvert au public dimanche, le Camerounais avait reçu le feu vert pour cette rencontre face à l'équipe B de Minnesota. Aux côtés d'Adem Bona, sa prestation est prometteuse : 14 points, 7 rebonds, 8 passes, 3 interceptions et 4 balles perdues en 18 minutes, à 5/10 au tir, dont 2/4 à 3-points.

« Je ne veux pas trop penser au passé » a déclaré Embiid après la rencontre. « Je suis bien mentalement, physiquement… Je suis juste heureux de toucher un ballon, de jouer et de faire ce que j’aime. Quand tu n’as plus ça, c’est difficile. Alors ce soir, je pensais juste à ça : je suis sur le terrain, je joue au basket, j’aide l’équipe à gagner. »

Affûté et sans genouillère

Visiblement affûté, Joel Embiid s'est déplacé sans gêne et, surtout, sans la grosse genouillère qui l’avait tant handicapé la saison passée. « Je l’ai trouvé très bon » a résumé Nick Nurse. « Il a bien bougé, bien shooté, bien passé. Franchement, pas grand-chose de négatif à dire. »

La saison dernière, le pivot n’avait disputé que 19 matchs (23.8 points, 8.2 rebonds, 4.4 passes), loin de son niveau de MVP. Mais cette fois, il semble sur la bonne voie pour participer à l’ouverture de la saison la semaine prochaine à Boston.

« Je ne dirais pas que je me sens comme à 18 ans » a plaisanté Joel Embiid, qui s'est fait une petite frayeur au genou après une chute. « Mais je prends les choses au jour le jour. Certains jours sont bons, d’autres un peu plus compliqués. Il faut apprendre, s’adapter et continuer à faire les bonnes choses. »

Au passage, le Camerounais a taclé les médias qui publient des Top 100 en début de saison. Habitué à être dans le Top 10 depuis des années, on le trouve plutôt aux alentours de la 50e place cette saison…

« Je vois tous ces gars-là… » prévient Joel Embiid. « Je suis là pour aider. D’après beaucoup de vos collègues [dans les médias], je ne fais même pas partie des 100 meilleurs joueurs de cette ligue. Donc j’imagine que je dois juste m’intégrer et voir comment je peux aider l’équipe à gagner. »