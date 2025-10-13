Pour son grand retour, Joel Embiid a un nouveau camarade de peinture

Comme la plupart des 30 franchises, les Sixers continuent leurs expérimentations en présaison, et Nick Nurse a profité du traditionnel « Blue & White Scrimmage » pour tester une nouvelle configuration : Joel Embiid associé à un autre pivot, Adem Bona.

Le coach des Sixers a confirmé après la rencontre qu’il souhaitait « voir comment Joel et Bona pouvaient évoluer ensemble ».

Paul George toujours convalescent après son énième opération au genou gauche et Guerschon Yabusele parti aux Knicks, le poste 4 reste ouvert à Philadelphie.

« Je pense qu’il y a une place à prendre à ce poste, surtout en ce moment comme Paul n'est pas encore prêt, » a confirmé Nick Nurse. « On teste plusieurs combinaisons. Bona, lui, restera sans doute plus proche du cercle, dans un rôle de protecteur de cercle et de finisseur. Il va nous aider au rebond et dans la dissuasion intérieure. On va voir comment ça évolue. »

Médaillé d'argent à l'Euro avec la Turquie, Adem Bona n'a pas le profil le plus classique pour accompagner Joel Embiid puisqu'il s'agit d'un intérieur athlétique, sans shoot extérieur, mais très actif et mobile. Joel Embiid, lui, apporte un registre bien plus large, capable de s’écarter et de tirer de loin. « Je pense que ça apporte une autre dimension à l’équipe, » a confié le pivot de 22 ans. « Ça va nous donner encore plus de taille et de présence dans la raquette. »

Mais la vraie bonne nouvelle pour les fans des Sixers reste la forme de Joel Embiid. Opéré du genou gauche en février, le MVP 2023 a participé pleinement à l’opposition, mobile et efficace des deux côtés du terrain.

« Je savais que c’était la première fois que vous le voyiez depuis longtemps, » a reconnu Nick Nurse devant la presse. « Je ne sais plus combien de semaines ça fait qu’il s’entraîne, mais il progresse bien. Aujourd’hui, c’était une très bonne étape : beaucoup de courses, du 5-contre-5, du 5-contre-0… Il a bien tiré, il a marqué et orchestré notre jeu. J’ai trouvé qu’il se déplaçait vraiment bien, vers l'avant et sur le repli. »

Le match d’entraînement de dimanche marquait la première apparition publique de Joel Embiid depuis le 22 février. Aucune date de reprise officielle n’a encore été fixée par la franchise, mais cette prestation rassure sur sa condition.