Quand il pourra rejouer, Joel Embiid ne s’économisera pas

Comme Paul George, Joel Embiid ne sera pas en tenue pour la reprise des entraînements des Sixers. Et comme Paul George, le pivot camerounais n'a aucune idée de sa date de retour sur les terrains.

« Il n’y a pas forcément de prévisions… Il s’agit surtout de s’assurer que tout va bien, de tout faire correctement, puis d’aviser ensuite », a-t-il expliqué lors du “media day”. « L’objectif, évidemment, est de jouer régulièrement et de ne pas se retrouver dans la même situation que l’année dernière. »

C'est-à-dire de faire des allers-retours entre l'infirmerie et le terrain, puis d'être contraint de mettre rapidement un terme à sa saison. Il faut se souvenir que le MVP 2023 n'a joué que 19 matchs la saison dernière en raison d’une blessure persistante au genou gauche et d’une entorse au pied, mettant officiellement fin à sa saison fin février.

En avril, le pivot de Philly avait subi une arthroscopie du genou gauche, et c'était la première fois en six mois qu'il s'exprimait sur ses problèmes physiques et la suite à venir.

Un « two-way player » ne peut pas s'économiser

« Parfois, on ne peut pas sortir de soi-même », a-t-il répondu sur une éventuelle adaptation dans son jeu. « Tout ce que je sais, c’est que depuis le début, je joue dur, des deux côtés du terrain. Beaucoup de joueurs dans la ligue ne jouent que d’un côté, que ce soit l’attaque ou la défense. Moi, ma mentalité a toujours été de faire le maximum pour gagner. Durant toute ma carrière, ça a voulu dire jouer des deux côtés du terrain. »

En clair, ne comptez pas sur Joel Embiid pour s'économiser ou moins défendre pour être sûr de rester longtemps sur les parquets. « J’en suis arrivé là grâce à ma capacité à être performant en attaque comme en défense. Si vous me demandez de changer ma façon de jouer, la seule option serait de me consacrer uniquement à l’attaque et de relâcher mes efforts en défense, ce qui ne me correspond pas. Je ne pourrais jamais être d’accord avec ça. On verra bien. Si ça doit être comme ça, ce sera une adaptation, mais je ne pense pas que cela arrivera. »

Du côté de son coach, on est donc dans l'attente du feu vert des médecins, mais on assure que ce sera plus facile à gérer que la saison passée. « L’année dernière, il n’y avait pas grand-chose à gérer », a expliqué Nick Nurse. « Il n’a pas beaucoup joué, il n’était pas autorisé à beaucoup jouer. Son physique ne lui permettait pas d’être là. J’espère qu’on aura des problèmes de gestion cette fois-ci, c’est-à-dire de savoir quand il joue et quand il ne joue pas, et que cela durera longtemps. C’est ce qu’on espère tous. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 ☆ PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 ☆ PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 ☆ PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 ☆ PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 ☆ PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 ☆ PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHL 19 30 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.