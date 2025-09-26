Absent pour la reprise, Paul George est prêt à jouer ailier-fort

Les années se suivent et se ressemblent pour Paul George, mais aussi les Sixers, puisque l'ailier All-Star ne sera pas en tenue pour le début du “training camp”. C'est lui-même qui l'a annoncé ce vendredi lors du “media day”. En cause, cette blessure au genou contractée en juillet, et qui l'avait contraint à passer une énième arthroscopie.

L'ancien ailier des Clippers a précisé qu'il avait le feu vert pour les différents exercices physiques, mais que le staff ne l'avait pas encore autorisé à participer à un entraînement complet, ni à des oppositions avec ses coéquipiers. Sur le plan du jeu, il a annoncé qu'il était OK pour jouer ailier-fort, aux côtés de Joel Embiid.

« Je vais de mieux en mieux, » a-t-il assuré. « Je me sens de plus en plus fort. Je me sens beaucoup mieux aujourd’hui qu’à la même période l’année dernière. » Au moment de son passage sur le billard, les Sixers avaient expliqué que leur ailier vedette serait examiné avant le début du camp, et pour l'instant, il n'est donc pas encore à 100%.

Pour Philly, la saison commence comme elle s'est terminée puisque Jared McCain s'est blessé à la main, et Paul George n'est pas autorisé à s'entraîner normalement. Quant à Joel Embiid, il n'est pas en mesure de dire lorsqu'il reviendra…