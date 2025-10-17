À Philadelphie, la reprise se fera bien sans Paul George

Il existait toujours un léger espoir de revoir Paul George sur les parquets à temps pour la reprise, la semaine prochaine, mais ESPN vient tout juste de l'enterrer. En effet, malgré des progrès significatifs, le nonuple All-Star n'est pas suffisamment prêt et il ne sera pas disponible pour le début de saison des Sixers.

Opéré du genou gauche durant l'été (une arthroscopie), autrement dit celui qui le gênait déjà il y a un an, « PG » devrait toutefois revenir peu de temps après la reprise. À condition de rassurer physiquement et d'obtenir l'accord des médecins de Philadelphie. Lui qui avait dû s'arrêter dès le mois de mars, à cause de ses différentes blessures à l'aine, à la main et donc au genou…

Paul George, qui a fêté ses 35 ans en mai dernier, devrait en tout cas être revanchard cette saison, après un exercice 2024/25 qui l'a aussi vu poser ses plus faibles statistiques depuis… 2014/15 : seulement 16.2 points, 5.3 rebonds, 4.3 passes et 1.8 interception, sur 41 petits matchs. Et il serait inspiré de rebondir, quand on sait que des rumeurs de transfert ont récemment entouré son nom.

À noter que Joel Embiid est, lui, en avance sur son coéquipier et les Sixers « espèrent » qu'il pourra être en tenue dès mercredi soir.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 ☆ IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 ☆ IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 ☆ IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 ☆ IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 ☆ OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 ☆ OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 ☆ LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 ☆ LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 ☆ LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHL 41 33 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.