Joel Embiid et Paul George font de timides pas vers un retour

NBA – Paul George, qui a notamment travaillé en un-contre-un avec ses coéquipiers, semble avoir franchi une nouvelle petite étape dans sa progression.

Joel Embiid et Paul GeorgeLes dates de potentiels retours sont toujours floues, mais les progrès semblent bien d'actualité pour Joel Embiid et Paul George. Alors que son équipe s'apprêtait à mordre la poussière face au Magic, la nuit passée en présaison, Nick Nurse a donné, la veille, des nouvelles de ses deux stars manquantes.

Concernant le premier, les Sixers ont assuré mercredi qu’il continuait de progresser. Joel Embiid s’est entraîné ce jour-là, mais son temps de récupération sera lent, car le club Philadelphie souhaite qu’il soit proche des 100% et pleinement intégré dans tout ce que l’équipe veut mettre en place. Il lui reste encore quelques étapes à valider.

« Il doit en arriver à un point où ils sont satisfaits de la charge qu’il peut supporter ainsi que de sa capacité de récupération, et continuer à progresser dans ce sens. Je suis sûr qu’il y a des questions de renforcement musculaire et tout ce genre de choses, pour s’assurer que tout réagit bien. Il a fait du 5-contre-5 […], il progresse », positive le coach des Sixers.

Mais le pivot a visiblement encore du mal à enchaîner les efforts : Joel Embiid s'est entraîné le lendemain, mais avec une charge de travail bien moindre par rapport à la veille. Ainsi, même s’il a récemment participé à des séances de 5-contre-5, il n’est pas encore prêt à le faire de manière constante.

Le flou reste grand

« Ce n’est pas comme s’il n’avait rien fait, d’accord ? Il était bien présent pour certains exercices à 5-contre-0 et quelques phases du début de l’entraînement », décrit Nick Nurse, qui remarque également des progrès au sujet de Paul George. Jeudi, celui-ci a participé à des sessions de travail autour de un-contre-un, avec Tyrese Maxey, Kelly Oubre Jr. et Justin Edwards.

« Il progresse. Ils sont encore en train de régler certaines choses. Il a aussi participé à quelques exercices en début d’entraînement aujourd’hui, pour la première fois. C’est une progression », vise le technicien.

Interrogé sur la possibilité que « PG » puisse disputer un match de présaison, Nick Nurse botte en touche : « Je ne dirais ni oui ni non. Je ne le sais tout simplement pas. Je pense que c’est un pas dans la bonne direction, et on verra à quelle vitesse les choses avancent. » En attendant, sa formation, qui n'a pas gagné un match de présaison (0-3), s'est lourdement inclinée face au Magic (98-128), encaissant un terrible 34-8 dans le dernier quart-temps.

Par Samuel Hauraix
