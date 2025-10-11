Buddy Hield, le sourire de Golden State

Arrivé en juillet 2024 à San Francisco, Buddy Hield n’avait pas tardé à marquer les esprits. L’arrière bahaméen avait en effet signé des débuts tonitruants sous le maillot des Warriors : avec 12 paniers à 3-points inscrits lors des deux premiers matchs de la saison 2024/25, il établissait un nouveau record de franchise pour un début de campagne.

Au fil des semaines, le shooteur est revenu à des standards plus habituels, concluant son premier exercice avec 11.1 points de moyenne, à 41% au tir et 37% à longue distance. Un rendement solide pour un joueur désormais bien intégré dans la rotation de Steve Kerr.

L'ancien des Sixers avait connu un ultime coup de chaud lors du Game 7 du premier tour des playoffs face aux Rockets avec 33 points à 9/11 au tir, pour permettre à son équipe de se qualifier. Au terme de cette première saison, le Bahaméen confiait qu’il n’avait jamais été aussi heureux en jouant au basket.

Un sentiment qu’il a confirmé durant sa deuxième présaison à Golden State : : « Ils [les Warriors] me permettent d’être moi-même. Je ne dirais pas que je n’étais pas heureux dans les équipes où je jouais avant, mais ici, il y a une ambiance unique. Ils me laissent m’exprimer et je peux être pleinement heureux en jouant au basket. »

Une relation de confiance avec Steve Kerr

Si Buddy Hield s’épanouit autant à Golden State, c’est avant tout grâce à sa relation avec Steve Kerr. Malgré un rôle moins important que dans ses précédentes équipes, il apprécie la clarté et la franchise de son entraîneur.

« Beaucoup disent que les coaches sont transparents, mais ce n’est pas toujours vrai » précise ainsi Buddy Hield . « Steve, lui, a toujours été honnête et direct depuis le premier jour. Il a toujours été franc avec moi. En tant que joueur, vous aimez prendre autant de plaisir lorsque vous jouez au basket. »

Soutenu par cette confiance mutuelle et fort de sa belle complicité avec Jimmy Butler, Buddy Hield aborde sa deuxième saison dans la Baie avec le sourire. De quoi aider les Warriors, qui ont besoin de joueurs pour écarter le jeu autour de Jimmy Butler, justement, mais aussi de Jonathan Kuminga et Draymond Green.

Buddy Hield Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 * All Teams 82 23 42.6 39.1 84.2 0.4 2.9 3.3 1.5 1.4 0.5 1.2 0.1 10.6 2016-17 * NOP 57 20 39.3 36.9 87.9 0.3 2.6 2.9 1.4 1.4 0.3 0.8 0.1 8.6 2016-17 * SAC 25 29 48.0 42.8 81.4 0.6 3.5 4.1 1.8 1.4 0.8 2.1 0.1 15.1 2017-18 SAC 80 25 44.6 43.1 87.7 0.7 3.1 3.8 1.9 1.9 1.1 1.6 0.3 13.5 2018-19 SAC 82 32 45.8 42.7 88.6 1.3 3.7 5.0 2.5 2.5 0.7 1.8 0.4 20.7 2019-20 SAC 72 31 42.9 39.4 84.6 0.8 3.8 4.6 3.0 2.3 0.9 2.3 0.2 19.2 2020-21 SAC 71 34 40.6 39.1 84.6 0.4 4.3 4.7 3.6 2.5 0.9 1.8 0.4 16.6 2021-22 * All Teams 81 31 40.6 36.6 87.4 0.8 3.5 4.4 2.8 2.3 0.9 1.9 0.3 15.6 2021-22 * SAC 55 29 38.2 36.8 87.0 0.8 3.2 4.0 1.9 2.1 0.9 1.6 0.3 14.4 2021-22 * IND 26 36 44.7 36.2 88.6 0.9 4.2 5.1 4.8 2.7 1.0 2.4 0.4 18.2 2022-23 IND 80 31 45.8 42.5 82.2 0.8 4.2 5.0 2.8 1.9 1.1 1.7 0.3 16.8 2023-24 * All Teams 84 26 43.6 38.6 88.1 0.7 2.5 3.2 2.8 2.0 0.8 1.2 0.5 12.1 2023-24 * IND 52 26 44.3 38.4 84.8 0.7 2.6 3.2 2.7 2.0 0.8 1.2 0.6 12.0 2023-24 * PHL 32 26 42.6 38.9 92.3 0.8 2.3 3.2 3.0 2.1 0.8 1.3 0.3 12.2 2024-25 GOS 82 23 41.7 37.0 82.8 0.6 2.6 3.2 1.6 1.6 0.8 1.1 0.3 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.