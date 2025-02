Buddy Hield remercie Steve Kerr pour sa franchise

A priori, Steve Kerr a trouvé son cinq de départ pour la fin de saison avec Stephen Curry, Brandin Podziemski, Jimmy Butler, Moses Moody et Draymond Green. Un cinq « very small ball » qui relègue Buddy Hield sur le banc. Auteur de 22 points en 26 minutes face aux Kings, l’ancien shooteur des Pelicans ne le prend pas mal.

« Je suis basketteur et je suis un gars qui, quel que soit le rôle que Steve me demande de jouer, jouera mon rôle du mieux possible, qu’il s’agisse d’être titulaire ou de sortir du banc », assure Buddy Hield. « C’est ce que j’ai fait tout au long de ma carrière en NBA. Il suffit d’accepter son rôle, quel que soit le besoin de l’équipe. Que ce soit 25 minutes, 15 minutes, 30 minutes, vous acceptez le rôle. Une fois que vous êtes capable de l’accepter, et de donner le meilleur de vous-même, tout a tendance à se mettre en place. »

Un choix dicté par le projet collectif

Arrivé aux Warriors pour remplacer Klay Thompson, Buddy Hield sera donc le leader de la « second unit ». Au retour de Jonathan Kuminga, ils formeront une doublette complémentaire, hyper offensive, et Steve Kerr se satisfait de pouvoir compter sur des joueurs qui acceptent leur sort sans broncher.

« Buddy est un élément essentiel de ce que nous faisons », répète ainsi Steve Kerr. « Ce changement n’est pas lié à son jeu. C’est juste le reflet de ce que j’essaie d’accomplir. Buddy jouera toujours un rôle important pour nous grâce à ses tirs. Je pense qu’il est bon de le faire sortir du banc en tant que sixième homme et de faire commencer Brandin pour son jeu et le liant qu’il apporte dans le jeu ».

Pour Buddy Hield, l’essentiel est de communiquer, et il remercie Steve Kerr. « J’ai connu beaucoup de coaches qui ne partageaient pas les informations… Steve fait un super boulot pour nous faire savoir les choses. Il ne vient pas vers vous de manière désagréable, mais en expliquant que c’est ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. »

Buddy Hield Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 * All Teams 82 23 42.6 39.1 84.2 0.4 2.9 3.3 1.5 1.4 0.5 1.2 0.1 10.6 2016-17 * NOP 57 20 39.3 36.9 87.9 0.3 2.6 2.9 1.4 1.4 0.3 0.8 0.1 8.6 2016-17 * SAC 25 29 48.0 42.8 81.4 0.6 3.5 4.1 1.8 1.4 0.8 2.1 0.1 15.1 2017-18 SAC 80 25 44.6 43.1 87.7 0.7 3.1 3.8 1.9 1.9 1.1 1.6 0.3 13.5 2018-19 SAC 82 32 45.8 42.7 88.6 1.3 3.7 5.0 2.5 2.5 0.7 1.8 0.4 20.7 2019-20 SAC 72 31 42.9 39.4 84.6 0.8 3.8 4.6 3.0 2.3 0.9 2.3 0.2 19.2 2020-21 SAC 71 34 40.6 39.1 84.6 0.4 4.3 4.7 3.6 2.5 0.9 1.8 0.4 16.6 2021-22 * All Teams 81 31 40.6 36.6 87.4 0.8 3.5 4.4 2.8 2.3 0.9 1.9 0.3 15.6 2021-22 * SAC 55 29 38.2 36.8 87.0 0.8 3.2 4.0 1.9 2.1 0.9 1.6 0.3 14.4 2021-22 * IND 26 36 44.7 36.2 88.6 0.9 4.2 5.1 4.8 2.7 1.0 2.4 0.4 18.2 2022-23 IND 80 31 45.8 42.5 82.2 0.8 4.2 5.0 2.8 1.9 1.1 1.7 0.3 16.8 2023-24 * All Teams 84 26 43.6 38.6 88.1 0.7 2.5 3.2 2.8 2.0 0.8 1.2 0.5 12.1 2023-24 * IND 52 26 44.3 38.4 84.8 0.7 2.6 3.2 2.7 2.0 0.8 1.2 0.6 12.0 2023-24 * PHL 32 26 42.6 38.9 92.3 0.8 2.3 3.2 3.0 2.1 0.8 1.3 0.3 12.2 2024-25 GOS 56 24 41.3 36.8 82.6 0.6 2.8 3.3 1.6 1.8 0.9 1.2 0.3 11.7 Total 688 29 43.3 39.8 85.8 0.7 3.4 4.2 2.5 2.1 0.9 1.6 0.3 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.