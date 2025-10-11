Entre pertes de balle et fautes, le Mercury a sombré

Pour la première série en sept matchs de l’histoire de la WNBA, il n’en aura fallu que quatre pour désigner les nouvelles championnes puisque les Aces ont « sweepé » le Mercury dans une série où Phoenix a eu du mal à exister.

L’équipe d’Alyssa Thomas a été victime de la zone des Aces dans le Game 1, d’une défense individuelle plus agressive dans le Game 2, d’un « game winner » de A’ja Wilson dans le Game 3 et lors de la quatrième manche, c’est l’arbitrage qui a été, une nouvelle fois, au centre des débats.

Dans le troisième quart-temps, le Mercury enchaîne les fautes et envoie les Aces dans la pénalité seulement trois minutes après le début de la mi-temps. Quelques minutes plus tard, Monique Akoa-Makani commet une faute. Nate Tibbetts sort alors de ses gonds et veut s’expliquer avec les arbitres.

Face à la véhémence du technicien du Mercury, le corps arbitral lui assène deux fautes techniques coup sur coup.

« Je n’ai pas eu d’explication supplémentaire, mais j’ai mérité la première faute technique pour ce que j’ai dit, mais après je suis parti »explique Nate Tibbetts. « Je pensais que la seconde était pour Monique [Akoa-Makani]. Je pense que c’est l’une des doubles fautes techniques les plus nulles jamais vues. De toute façon, il y a eu des problèmes avec l’arbitrage tout au long de l’année et là c’était de la m***e. »

Si cette double faute technique a surpris Nate Tibbetts, ce fut également le cas pour les joueuses, comme Kahleah Copper : « Je ne sais pas quand il a écopé de sa première faute technique donc j’ai été surprise par son expulsion. Une fois qu’il était parti, nous avons continué de jouer dur et nous n’avons jamais abandonné. »

Les pertes de balle, autant de clous dans le cercueil de Phoenix

Sur les images, on ne voit pas bien ce qu'il s'est passé, mais les arbitres ont indiqué que Nate Tibbets avait reçu une première faute technique pour avoir hurlé « C'est absolument dégueulasse » en direction de l'arbitre Gina Cross, puis une deuxième faute technique pour l'avoir répété, cette fois à quelques centimètres de l'officielle.

Mais si les Aces ont tiré 16 lancers-francs de plus que le Mercury, ce n’est pas la seule raison du revers subi par Phoenix sur ce Game 4. Les pertes de balle ont été trop nombreuses pour l’équipe de l'Arizona, qui en comptait déjà neuf en première mi-temps. Juste après la pause, elles en ont commis deux de plus, ce qui a permis à Las Vegas de prendre 20 points d’avance.

« Je ne parle pas de l’arbitrage parce que ce n’est pas ça qui décide si on gagne ou si on perd » réagit Kahleah Copper après la rencontre. « On doit se sentir responsables de ce que l’on fait sur le terrain. »

Le Mercury a fini la partie avec 18 pertes de balles, converties en 26 points par Las Vegas et c’est ce qui peut expliquer, en grande partie, ce dernier revers qui vient mettre fin à une saison où le Mercury a dépassé les attentes.

« Je suis très fière de ce groupe parce que nous nous sommes battues face à l’adversité tout au long de l’année » affirme Kahleah Copper. « Je veux que nous entendions ces célébrations pour que cela nous motive pour le futur. »