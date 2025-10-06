L’attaque du Mercury encore paralysée par la défense des Aces

Si ce Game 2 entre Mercury et Aces a été marqué par l’explosion de Jackie Young, avec ses 32 points dont 21 dans le troisième quart-temps, cette défaite de Phoenix (91-78) peut aussi s’expliquer par une attaque qui n’a pas été au rendez-vous. Une fois de plis.

Lors de la première manche, Las Vegas s’était imposée grâce à sa défense de zone mise en place en deuxième période. Ce dimanche, les joueuses de Becky Hammon se sont appuyées sur une défense individuelle agressive pour contenir le Mercury et surtout leur star Alyssa Thomas.

“Nous ne lui avons pas permis de pénétrer dans la raquette pour qu’elle puisse ressortir à 3-points”, analyse Becky Hammon après la rencontre. “Nous avons été plus efficaces dès le premier rideau défensif.”

Piégée par cette défense agressive, Phoenix n’a inscrit que dix points sur le deuxième quart-temps tandis que Las Vegas en a profité pour dérouler. Les Aces ont notamment passé un 11-0 pour reprendre l’avantage, et mener de neuf points à la mi-temps. Une panne offensive qui s’explique par un ballon qui n’a pas assez circulé, ce qui avait été un des points forts de Phoenix lors de la première manche.

Une attaque statique

“Nous avons trop dribblé”, regrettait l’entraîneur du Mercury, Nate Tibbetts, après la rencontre.” J’étais fier de l’attaque que nous avions proposée lors des quatre ou cinq derniers matchs. Nous n’avons pas fait du bon travail aujourd’hui. Nous devons davantage trouver les ‘mismatchs' que ce soit au poste ou sur ‘pick-and-roll'. Dans le deuxième quart-temps, nous nous sommes contentés de rester debout et de regarder. Vous ne pouvez pas faire cela face à une telle équipe.”

Dernier point qui peut expliquer ce revers de Phoenix, l’adresse à 3-points qui n’a pas été au rendez-vous. Dans le Game 1, le Mercury avait connu un coup de chaud derrière l’arc avant de s’éteindre en deuxième période. Cette fois, dans cette deuxième manche, l’étincelle n’est jamais arrivée. La franchise de l’Arizona n’a réussi que cinq de ses 28 tentatives derrière l’arc et on retiendra les 15 tirs ratés de suite entre la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième.

“Le nombre de tirs pris est correct, mais je ne pense pas que ce soient les mêmes tirs à 3-points que lors du Game 1 où nous avions beaucoup fait circuler le ballon”, constate Nate Tibbetts. “Une partie du problème vient de nous. Nous avons été statiques en attaque et nous avons essayé de forcer les choses, mais cela fait partie de l’apprentissage en tant que groupe.”